Невимовне число. Учені порахували, скільки чорних дір у Всесвіті

Незважаючи на те, що побачити чорні дірки поки що немає можливості, ученим вдалося порахувати їхню приблизну кількість у видимій частині Всесвіту. За даними вчених, їх дуже багато.

Ученим вдалося порахувати, скільки чорних знаходиться у видимій частині Всесвіту. Важливо зазначити, що дослідження було зосереджено на кількості чорних дір зоряної маси. Це чорні діри, які з'явилися внаслідок смерті одиночних чи подвійних зірок. Отримана цифра говорить про те, що чорні діри становлять приблизно 1% усієї звичайної матерії в спостережуваному Всесвіті. Якщо точніше, то цифра просто неймовірна — 40 квінтильйонів або 40 000 000 000 000 000 чорних дірок, повідомляє ScienceAlert.

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"Це одне з перших досліджень кількості чорних дір зоряної маси у Всесвіті, що спостерігається, за всю історію досліджень", — говорить астрофізик Алекс Сицилія з Міжнародної школи перспективних досліджень в Італії.

Чорні діри зоряної маси та їх кількість

У своєму дослідженні Сицилія і його колеги вирішили порахувати кількість чорних дірок зоряної маси, які з'являються внаслідок смерті одиночних або подвійних зірок. Також учені враховували роль злиття чорних дір, завдяки якому можна оцінити їхню кількість на основі даних гравітаційних хвиль. Ученим вдалося розрахувати швидкість народження чорних дірок зоряної маси, які мають від 5 до 160 мас Сонця за час існування Всесвіту.

[ + – ] Невелика чорна діра в далекому зоряному скупченні. Ілюстрація. Фото: phys.org

За словами вчених, зараз у Всесвіті, що спостерігається, має бути приблизно 40 квінтильйонів чорних дір зіркової маси, причому наймасивніші чорні діри зоряної маси створені внаслідок злиття подвійних чорних дір.

Ученим також вдалося розрахувати кількість чорних дірок зоряної маси в ранньому Всесвіті. Це важливе питання, адже досі не зрозуміло, як з'явилися надмасивні дірки на початку історії Всесвіту. За даними інших досліджень, подібні гіганти еволюціонували дуже швидко до своїх гігантських розмірів за невеликий період після Великого вибуху.

Ще одна загадка: як з'явилися надмасивні чорні дірки?

Залишається невирішеним питання: чи з'явилися ці гіганти з легких чорних дірок зоряної маси або з важчих чорних дірок проміжної маси. У наступних дослідженнях учені хочуть зосередити свою увагу на кількості чорних дірок проміжної маси та надмасивних чорних дірах, щоб дізнатися, як вони розподілені у Всесвіті.

"Це відправна точка для розуміння походження надмасивних чорних дірок. Цим дослідженням ми займемося в майбутньому", — каже Сицилія.

Нагадуємо, що вчені не можуть пояснити поведінку чорної діри в Чумацькому Шляху, адже вона є хаотичною і непередбачуваною.

Фокус уже писав про нову теорію походження надмасивних чорних дірок, які з'явилися з первинних чорних дірок у нашому Всесвіті.

Також ученим вдалося розрахувати масу надмасивної чорної діри, яка знаходиться в центрі галактики Чумацький шлях.

Ще астрономи знайшли дві надмасивні чорні дірки неподалік Землі.