Астрономи виміряли масу чорної діри та виявили нову зірку в центрі Чумацького Шляху

Учені отримали зображення зірок у центрі Чумацького Шляху, відкрили нову зірку та дізналися більше про природу чорної діри Sgr A*.

Дослідники на чолі з Райнхардом Гензелем із Інституту позаземної фізики Макса Планка в Німеччині вирішили дослідити зірки, які розташовані дуже близько до чорної діри в центрі нашої галактики, щоб краще дізнатися про природу самої чорної діри, яка називається Стрілець A* (Sgr A*). У результаті, серед іншого, вченим вдалося дізнатися масу надмасивного об'єкта в центрі галактики Чумацький Шлях, повідомляє ScienceAlert.

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Зірки, які гравітаційно пов'язані з чорною діркою Стрілець A* в центрі нашої галактики називаються S-зірками. Саме зображення цих зірок вдалося здобути вченим. Також вони знайшли нову S-зірку, яку назвали S300.

[ + – ] Стрілець A*. Це зображення було знято за допомогою космічної рентгенівської обсерваторії "Чандра". Фото: wikipedia

Чорна діра Sgr A*

Надмасивну чорну дірку Sgr A* неможливо побачити безпосередньо. Але об'єкти, що обертаються поруч, не лише вказують на присутність чорної діри, а й можуть допомогти виміряти її характеристики, кажуть учені.

Для того, щоб вивчити рух S-зірок навколо чорної діри, вчені скористалися приладами Дуже Великого Телескопа, що розташований у Чилі. Науковці спостерігали за цими зірками протягом пів року, щоб побачити максимальне наближення зірок до чорної діри. Наприклад, астрономи змогли обчислити, що одна із зірок S29 наблизилася до чорної діри Стрілець A* на відстань у 13 млрд астрономічних одиниць (1 астрономічна одиниця – це відстань від Землі до Сонця), на швидкості майже 9 тисяч км/с.

Результати спостережень

Також у результаті спостережень було виявлено нову зірку — S300. І найголовніше, внаслідок складних обчислень ученим вдалося дізнатися найточнішу масу Sgr A*. За їхніми розрахунками, надмасивна чорна діра в центрі нашої галактики має масу в 4,3 мільйона разів більшу за масу Сонця з похибкою 0,25%.

"Наступного року ще кілька S-зірок підійдуть на близьку відстань до чорної діри, що дасть додаткові можливості для вивчення й уточнення наших даних", — говорить Гензель.

Нагадуємо, що вчені виявили новий спосіб вимірювати масу чорних дір, а також про те, що було виявлено струмінь біля чорної діри в центрі Чумацького Шляху.

Фокус писав про те, що астрономи дізналися, які саме об'єкти вижили після зустрічі з чорною дірою в центрі Чумацького шляху.