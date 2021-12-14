Учені дізналися, що за об'єкти вижили після зустрічі з чорною дірою у центрі Чумацького шляху

Дослідники розкрили секрет таємничої хмари, яка якось пережила близьку зустріч із надмасивною чорною дірою.

У новому дослідженні, яке провели вчені з Німеччини, йдеться, що об'єкт під назвою G2 — це насправді 3 молоді зірки, оповиті товстою хмарою газу та пилу, з якого вони народилися. Цей об'єкт зустрівся із чорною дірою Sgr A* у центрі нашої галактики, і вона його не поглинула, повідомляє ScienceAlert.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

Об'єкт G2

Об'єкт G2 астрономи відкрили ще 10 років тому, коли він наближався до чорної діри у центрі Чумацького Шляху. Учені думали, що після зустрічі з надмасивним монстром Sgr A* цей об'єкт буде знищений. Але цього не сталося.

Також учені дізналися, що в об'єкті G2 температура набагато вища, ніж має бути у хмарі пилу. Дослідники припустили, що цю хмару нагрівають або чорна діра або сусідні зірки. Але температура об'єкта залишалася постійною, незалежно від його переміщень. Тому астрономи дійшли висновку, що ця хмара нагрівається ізсередини і що там усередині знаходиться зірка, а може й не одна.

[ + – ] Чорна діра Sgr A* у центрі нашої галактики Фото: wikipedia

Справжня сенсація

За словами вчених із Кельнського університету, Німеччина, у хмарі G2 знаходяться 3 молоді зірки. Їхній вік приблизно 1 млн років. Вони настільки молоді, що їх досі оточує речовина хмари, де вони утворилися.

"Це справжня сенсація. Ці три зірки — наймолодші зірки, які колись спостерігалися навколо чорної діри SgrA*", — каже Флоріан Пейскер, керівник дослідження.

За словами вчених, зірки об'єкт G2, ймовірно, колись входили у велике зоряне скупчення. Інші пильні об'єкти, що обертаються навколо чорної діри Sgr A*, також могли бути складником цього скупчення, яке зруйнувалося під дією гравітації, після наближення до надмасивної чорної діри.

Навколо Sgr A* не могли утворитись зірки, тому потрібно дізнатися, де народилися зірки G2, каже Пейскер. "Але тепер ми знаємо більше про поведінку чорних дір".

Нагадуємо, що астрономи зафіксували ядерний струмінь біля чорної діри у центрі нашої галактики.