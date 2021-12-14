Ученые узнали, что за объекты выжили после встречи с черной дырой в центре Млечного пути

Исследователи раскрыли секрет таинственного облака, которое каким-то образом пережило близкую встречу со сверхмассивной черной дырой.

В новом исследовании, которое провели ученые из Германии, говорится, что объект под названием G2 – это на самом деле 3 молодые звезды, окутанные толстым облаком газа и пыли, из которого они родились. Этот объект встретился с черной дырой Sgr A* в центре нашей галактики, и она его не поглотила, сообщает ScienceAlert.

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Объект G2

Объект G2 астрономы открыли еще 10 лет назад, когда он приближался к черной дыре в центре Млечного Пути. Ученые думали, что после встречи со сверхмассивным монстром Sgr A*, этот объект будет уничтожен. Но этого не произошло.

Также ученые узнали, что в объекте G2 температура намного выше, чем должна быть в облаке пыли. Исследователи предположили, что это облако нагревают либо черная дыра, либо соседние звезды. Но температура объекта оставалась постоянной, не зависимо от его перемещений. Поэтому астрономы пришли к выводу, что это облако нагревается изнутри и что там в середине находится звезда, а может и не одна.

[ + – ] Черная дыра Sgr A* в центре нашей галактики Фото: wikipedia

Настоящая сенсация

По словам ученых из Кельнского университета, Германия, в облаке G2 находятся 3 молодые звезды. Их возраст примерно 1 млн лет. Они настолько молоды, что их все еще окружает вещество облака, в котором они образовались.

"Это настоящая сенсация. Эти три звезды – самые молодые звезды, которые когда-либо наблюдались вокруг черной дыры SgrA*", — говорит Флориан Пейскер, руководитель исследования.

По словам ученых, звезды объект G2, вероятно, когда-то входили в большое звездное скопление. Другие пыльные объекты, которые вращаются вращающиеся вокруг черной дыры Sgr A*, также могли быть составляющей частью этого скопления, которое разрушилось под действием гравитации, после приближения к сверхмассивной черной дыре.

Вокруг Sgr A* не могли образоваться звезды, поэтому нужно узнать, где родились звезды G2, говорит Пейскер. "Но теперь мы знаем больше о поведении черных дыр".

Напоминаем, что астрономы обнаружили ядерную струю возле черной дыры в центре нашей галактики.