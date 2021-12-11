Астрономы обнаружили ядерную струю возле черной дыры в центре нашей галактики

Новое открытие доказывает, что черная дыра в центре Млечного пути Стрелец A* не "спящий монстр", а периодически "икает", когда проглатывает звезды и газовые облака.

По словам Джеральда Сесила из Университета Северной Каролины, сверхмассивная черная дыра, которая находится в центре нашей галактики выпускает струи каждый раз, когда поглощает огромный объект, например, газовое облако, сообщает Sci News.

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Восемь лет назад астрономы уже находили признаки короткой южной струи возле Стрельца A*. Эти данные они получили с помощью космической рентгеновской обсерватории "Чандра" и комплекса наземных радиотелескопов VLA.

Но Джеральд Сесил и его коллеги хотели узнать, существует ли подобная северная струя. Во время своего исследования, благодаря данным наземной обсерватории ALMA, ученые обнаружили тонкую линию в молекулярном газе, которая простирается на расстояние не меньше, чем 15 световых лет к черной дыре.

[ + – ] Черная дыра в центре Млечного Пути, исходящая струя и газовые пузыр. Снимки сделаны в рентгеновских лучах.и Фото: NASA

Потом, используя изображения космического телескопа Хаббл, ученые обнаружили пузырь горячего газа на расстоянии в 35 световых лет от черной дыры. По их мнению, в этот пузырь врезалась струя от черной дыры и "надула" его.

По словам ученых, когда струя проходит через молекулярный газ, она врезается в материю и распадается на несколько потоков. Они в свою очередь создают много пузырей, которые простираются на расстояние как минимум в 500 световых лет.

"Это удивительное открытие. Это похоже на то, как археологи все время ищут древние артефакты, пока не находят остатки целой цивилизации", — говорит Сесил.

Напоминаем, что в крошечной галактике астрономы нашли гигантскую черную дыру и пока не могут объяснить увиденное.