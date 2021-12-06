В крошечной галактике нашли гигантскую черную дыру: ученые не могут объяснить увиденное

Ученые не могут объяснить наличие сверхмассивной черной дыры в карликовой галактике-спутнике нашего Млечного Пути.

В карликовой эллиптической галактике Лев I, которая является спутником нашей галактики астрономы обнаружили огромную черную дыру, которая по размерам всего на 25% меньше черной дыры, которая находится в центре Млечного Пути. Почему такая маленькая галактика имеет почти одинаковую по размерам черную дыру, как и у гораздо большего Млечного Пути остается загадкой, сообщает Live Science.

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Галактика Лев I

Расстояние — 820 тысяч световых лет от нас

Диаметр — примерно 2 тысячи световых лет

Масса примерно в 15–30 млн раз больше массы Солнца

Дата открытия — 1950 год

[ + – ] Галактика Лев I находится в центре изображения. Слева - звезда Регул, ярчайшая звезда в созвездии Льва. Фото: wikipedia

Она очень маленькая, если сравнить ее с размерами Млечного Пути.

Масса — 1,5 трлн масс Солнца

Диаметр – 100 тысяч световых лет

Раньше считалось, черные дыры должны соответствовать размерам своих галактик, но новое открытие говорит об обратном.

"У нас нет объяснения для того факта, как появилась такая черная дыра в этой крошечной галактике", — говорит Мария Хосе Бустаманте из Техасского университета в Остине.

Искали темную материю, а нашли дыру

Ученые сделали открытие, когда работали над изучением количества темной материи в галактике Лев I. После того, как ученые обработали полученные данные, они обнаружили, что в карликовой галактике, в основном нет темной материи, а в центре находится черная дыра массой в 3 млн Солнц. Для сравнения, черная дыра в центре нашей галактике массивнее всего на 25% той, которая обнаружена в галактике Лев I.

"В крошечной галактике, которую поглощает Млечный путь мы обнаружили огромную черную дыру, которая немного уступает по массе той, что находится в центре нашей галактики. Это невероятно", — говорит Карл Гебхардт из Техасского университета в Остине.

Что касается темной материи, то новые данные говорят о том, что раньше у астрономов не было таких приборов и они могли сделать неверные выводы.

Напоминаем, что ученые пришли к выводу, что Вселенная расширяется, а вместе с ней растут и черные дыры. Также астрономы представили новую теорию происхождения черных дыр.