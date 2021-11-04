Вселенная расширяется, а вместе с ней растут и черные дыры, – ученые

В результате нового исследования, астрономы пришли к выводу, что черные дыры растут вместе с расширением Вселенной.

За последние несколько лет детекторы гравитационных волн обнаружили слияния черных дыр, которые подтвердили предсказание гравитационной теории Альберта Эйнштейна. Но оказалось, что черные дыры очень большие. Ученые сделали предположение, что на рост черных дыр влияет расширение Вселенной, сообщает phys.org

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Черные дыры

Впервые слияние черных дыр было обнаружено с помощью обсерватории гравитационных волн LIGO в 2015 году и с тех пор астрономов неоднократно удивляла их большая масса. Несмотря на то, что черные дыры не излучают света, слияние этих объектов астрономы наблюдают с помощью гравитационных волн.

Сначала ученые ожидали, что черные дыры будут иметь массу примерно в 40 раз меньше массы Солнца, но с помощью обсерваторий гравитационных волн LIGO и Virgo, астрономы обнаружили много черных дыр, масса которых в 50 раз, а иногда и в 100 раз больше, чем у Солнца.

Новые данные

В новом исследовании ученые впервые показали, что черные дыры могут приобретать, как большую, так и малую массу в результате расширения самой Вселенной. Отдельные события, которые обнаруживают детекторы гравитационных волн, длятся всего несколько секунд, но эти же слияния черных дыр могут длится несколько миллиардов лет. За время, которое проходит между созданием пары черных дыр и их окончательным слиянием, Вселенная постоянно растет, говорит Кевин Крокер из Гавайского университета в Маноа.

Масса черных дыр может расти вместе со Вселенной и это явление Крокер и его коллеги называют космологическим соединением.

[ + – ] Сверхмассивная черная дыра в центре галактики М 87. Фото: wikipedia

Проверка теории

Чтобы изучить эту теорию, ученые смоделировали рождение, жизнь и смерть миллионов пар больших звезд. Любые пары, в которых обе звезды умерли, образовав черные дыры, были связаны с размером Вселенной, начиная с момента их смерти.

По мере того, как Вселенная росла, массы этих черных дыр также увеличивались. В результате слияния появились более массивные черные дыры. Но, по словам ученых, загадка, обнаруженных детекторами гравитационных волн массивных черных дыр, еще далека от решения.

Впереди еще много работы

Много аспектов слияния черных дыр еще не полностью изучены, в частности сложные физические процессы, которые длятся на протяжении всего времени существования черных дыр, говорят ученые.

"Поскольку детекторы гравитационных волн будут улучшать свою чувствительность в течение следующего десятилетия, увеличение количества и качества данных позволит провести новые исследования", — говорит Куртис Нишимура из Гавайского университета.

Напоминаем, что ученым удалось обнаружить новый тип черной дыры. Она находится посредине между легкими и сверхмассивными черными дырами.