У крихітній галактиці знайшли гігантську чорну діру: вчені не можуть пояснити побачене

Учені не можуть пояснити наявність надмасивної чорної діри в карликовій галактиці-супутнику нашого Чумацького Шляху.

У карликовій еліптичній галактиці Лев I, яка є супутником нашої галактики, астрономи виявили величезну чорну діру, яка за розмірами всього на 25% менша за чорну діру, яка розташована в центрі Чумацького Шляху. Чому така маленька галактика має майже однакову за розмірами чорну діру, як і в набагато більшого Чумацького Шляху, залишається загадкою, повідомляє Live Science.

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Галактика Лев I

Відстань – 820 тисяч світлових років від нас

Діаметр — приблизно 2 тисячі світлових років

Маса приблизно в 15–30 млн разів більша за масу Сонця

Дата відкриття — 1950 рік

[ + – ] Галактика Лев I розташована в центрі зображення. Ліворуч — зірка Регул, найяскравіша зірка в сузір'ї Лева. Фото: wikipedia

Вона дуже маленька, якщо порівняти її з розмірами Чумацького Шляху.

Маса — 1,5 трлн мас Сонця

Діаметр – 100 тисяч світлових років

Раніше вважалося, що чорні діри повинні відповідати розмірам своїх галактик, але нове відкриття говорить про протилежне.

"У нас немає пояснення для того факту, як з'явилася така чорна діра в цій крихітній галактиці", — каже Марія Хосе Бустаманте з Техаського університету в Остіні.

Шукали темну матерію, а знайшли діру

Вчені зробили відкриття, коли працювали над вивченням кількості темної матерії в галактиці Лев I. Після того, як учені обробили отримані дані, вони виявили, що в карликовій галактиці в основному немає темної матерії, а в центрі розташована чорна діра масою в 3 млн Сонців. Для порівняння, чорна діра в центрі нашої галактиці масивніша всього на 25% тієї, яка виявлена в галактиці Лев I.

"У крихітній галактиці, яку поглинає Чумацький Шлях, ми виявили величезну чорну діру, яка трохи поступається за масою тій, що розташована в центрі нашої галактики. Це неймовірно", — говорить Карл Гебхардт із Техаського університету в Остіні.

Що стосується темної матерії, то нові дані говорять про те, що раніше астрономи не мали таких приладів і могли зробити неправильні висновки.

Нагадуємо, що вчені дійшли висновку, що Всесвіт розширюється, а разом із ним зростають і чорні діри. Також астрономи представили нову теорію походження чорних дір.