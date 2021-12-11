Астрономи виявили ядерний струмінь біля чорної дірки у центрі нашої галактики

Нове відкриття доводить, що чорна діра в центрі Чумацького шляху Стрілець A* не "сплячий монстр", а періодично "їкає", коли ковтає зірки та газові хмари.

За словами Джеральда Сесіла з Університету Північної Кароліни, надмасивна чорна діра, яка знаходиться в центрі нашої галактики, випускає струмені щоразу, коли поглинає величезний об'єкт, наприклад, газова хмара, повідомляє Sci News.

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Вісім років тому астрономи вже знаходили ознаки короткого південного струменя біля Стрільця A*. Ці дані вони отримали за допомогою космічної рентгенівської обсерваторії "Чандра" та комплексу наземних радіотелескопів VLA.

Але Джеральд Сесіл та його колеги хотіли дізнатися, чи існує подібний північний струмінь. Під час свого дослідження завдяки наземній обсерваторії ALMA вчені виявили тонку лінію в молекулярному газі, яка простягається на відстань не менше, ніж 15 світлових років до чорної діри.

[ + – ] Чорна діра в центрі Чумацького Шляху, вихідний струмінь та газовий міхур. Знімки зроблені в рентгенівських променях. Фото: ISS

Потім, використовуючи зображення космічного телескопа Хаббл, вчені виявили міхур гарячого газу на відстані 35 світлових років від чорної діри. На їхню думку, в цей міхур врізався струмінь від чорної дірки та "надула" його.

За словами вчених, коли струмінь проходить через молекулярний газ, він врізається в матерію та розпадається на кілька потоків. Вони у свою чергу створюють багато бульбашок, які простягаються на відстань як мінімум 500 світлових років.

"Це дивовижне відкриття. Це схоже на те, як археологи постійно шукають стародавні артефакти, поки не знаходять залишки цілої цивілізації", — говорить Сесіл.

Нагадуємо, що в крихітній галактиці астрономи знайшли гігантську чорну дірку і поки що не можуть пояснити побачене.