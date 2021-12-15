Астрономы измерили массу черной дыры и обнаружили новую звезду в центре Млечного Пути

Ученые получили изображение звезд в центре Млечного Пути, открыли новую звезду и узнали больше о природе черной дыры Sgr A*.

Исследователи во главе с Райнхардом Гензелем из Института внеземной физики Макса Планка в Германии решили исследовать звезды, которые находятся очень близко к черной дыре в центре нашей галактики, чтобы лучше узнать природу самой черной дыры, которая называется Стрелец A* (Sgr A*). В результате среди всего прочего ученым удалось узнать массу сверхмассивного объекта в центре галактики Млечный Путь, сообщает ScienceAlert.

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Звезды, которые гравитационно связаны с черной дырой Стрелец A* в центре нашей галактики называются S-звездами. Именно изображения этих звезд удалось получить ученым. Также они обнаружили новую S-звезду, которую назвали S300.

[ + – ] Стрелец A*. Это изображение было снято с помощью космической рентгеновской обсерватории "Чандра". Фото: wikipedia

Черная дыра Sgr A*

Сверхмассивную черную дыру Sgr A* невозможно увидеть напрямую. Но объекты, которые вращаются рядом, не только указывают на присутствие черной дыры, но и могут помочь измерить ее характеристики, говорят ученые.

Для того, чтобы изучить движение S-звезд вокруг черной дыры, ученые воспользовались приборами Очень Большого Телескопа, который находится в Чили. Ученые наблюдали за этими звездами на протяжении полугода, чтобы увидеть максимальное приближение звезд к черной дыре. Например, астрономы смогли вычислить, что одна из звезд S29, приблизилась к черной дыре Стрелец A* на расстояние в 13 млрд астрономических единиц (1 астрономическая единица — это расстояние от Земли до Солнца), на скорости почти 9 тысяч км/с.

Результаты наблюдений

Также в результате наблюдений была обнаружена новая звезда — S300. И самое главное, в результате сложных вычислений, ученым удалось узнать наиболее точную массу Sgr A*. По их расчетам, сверхмассивная черная дыра в центре нашей галактики имеет массу в 4,3 миллиона раз больше массы Солнца с погрешностью 0,25%.

"В следующем году еще несколько S-звезд подойдут на близкое расстояние к черной дыре, что даст дополнительные возможности для изучения и уточнения наших данных", — говорит Гензель.

Напоминаем, что ученые обнаружили новый способ измерять массу черных дыр, а также о том, что была обнаружена струя возле черной дыры в центре Млечного Пути.

Фокус писал о том, что астрономы узнали, какие именно объекты выжили после встречи с черной дырой в центре Млечного пути