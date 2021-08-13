Взвесить гиганта. Ученые обнаружили способ измерять массу черных дыр

Американские эксперты нашли корреляцию между массой черной дыры и испускаемым ею мерцанием.

Астрономы разработали новый метод вычислить размер сверхмассивных черных дыр: изучая модель питания этих невидимых гигантов, пишет Space.com.

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Эксперты уже давно заметили мерцающие узоры в яркости аккреционных дисков, толстое кольцо материи, втянутое гравитацией черной дыры. Но исследователи не были уверены, что вызвало это мерцание.

Теперь, изучив десятки известных сверхмассивных черных дыр, команда астрофизиков установила, что мерцание аккреционного диска связано с массой черной дыры. Они считают, что эта же техника применима и к гораздо меньшим объектам.

"Эти результаты свидетельствуют о том, что процессы, вызывающие мерцание во время аккреции, универсальны, независимо от того, является ли центральный объект сверхмассивной черной дырой или гораздо меньшим белым карликом", — рассказал Юэ Шэнь, соавтор исследования из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне.

Чтобы изучить связь между размером сверхмассивной черной дыры и мерцающим светом диска, от которого она питается, ученые начали с отбора 67 таких гигантов, каждый из которых имел массу от 10 000 до 10 миллиардов раз больше массы нашего Солнца.

Сверхмассивные черные дыры намного больше черных дыр звездных масс, которые образуются в результате взрыва одной звезды и имеют массу в 3-10 раз больше массы нашего Солнца.

Когда эти данные показали корреляцию, исследователи решили посмотреть и на гораздо меньшие объекты с аккреционными дисками: белые карлики, которые представляют собой меньшие плотные остатки взорвавшихся звезд, подобных нашему Солнцу. Ученые надеются, что такая же связь будет действовать и для объектов со средней массой.

По мнению специалистов, особенно интригующей разновидностью была бы черная дыра средней массы, поскольку на сегодняшний день эксперты идентифицировали только один такой объект.