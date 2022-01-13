Хаотична та непередбачувана. Вчені не можуть пояснити поведінку чорної діри в Чумацькому Шляху

Чорна діра в центрі Чумацького Шляху є відомим джерелом радіохвиль, гамма-променів і рентгенівських променів. Але в її нерегулярних спалахах випромінювання немає жодної закономірності.

Нове дослідження показало, що надмасивна чорна діра в центрі нашої галактики Чумацький Шлях є хаотичною та непередбачуваною, а її спалахи дуже нерегулярні, повідомляє Jerusalem Post.

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Чорна діра в Чумацькому Шляху під назвою Стрілець A* має масу близько 3,7–4,3 мільйона мас Сонця. Відомо, що вона є джерелом радіохвиль, гамма-променів і рентгенівських променів, і хоча видиме світло блокують газ і пил, ці спалахи хвиль і променів випромінюють свій власний тип світності. Ще 50 років тому фізик Стівен Гокінг передбачив, що чорні діри мають свою форму випромінювання, яку згодом назвали випромінюванням Гокінга.

Протягом десятиліть було відомо, що діра виробляє ці спалахи випромінювання щодня. Але вони іноді в 10 або навіть у 100 разів яскравіші за звичайні сигнали. Вчені з Амстердамського університету, використовуючи дані космічних телескопів, з'ясували, що сильні спалахи випромінювання, що виходять із чорної діри, з'являються вкрай нерегулярно.

По-перше, гамма-сплески були дуже активними в період із 2006 по 2008 рік. Але після цього спостерігався їхній різкий спад до 2012 року, а потім знову відбулося зростання випромінювання. Вчені вважають, що це може бути пов'язано з проходженням газових хмар або інших зірок.

[ + – ] Хмари газу, який світиться, навколо чорної діри. Ілюстрація Фото: The Jerusalem Post

"Як саме виникають спалахи, залишається незрозумілим, — каже співавтор дослідження Якоба Ван ден Ейнден із Оксфордського університету. — Раніше вважалося, що більше спалахів з'являється після того, як газові хмари або зірки проходять повз чорну дірку, але доказів цьому поки що немає".

Учені вважають, що необхідно провести додаткові дослідження, щоб краще зрозуміти таємниці надмасивних чорних дір.

Нагадуємо, що астрономи знайшли найменшу чорну діру: вона у 200 тис. разів важча за Сонце.

Фокус також писав про те, що поруч із Чумацьким Шляхом вивергається чорна діра, і плазму розкидало на мільйон світлових років.