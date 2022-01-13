Хаотична и непредсказуема. Ученые не могут объяснить поведение черной дыры в Млечном Пути

Черная дыра в центре Млечного Пути является известным источником радиоволн, гамма-лучей и рентгеновских лучей. Но ее нерегулярные вспышки излучения не имеют какой-либо закономерности.

Новое исследование показало, что сверхмассивная черная дыра в центре нашей галактики Млечный Путь хаотична и непредсказуема, а ее вспышки очень нерегулярны, сообщает Jerusalem Post.

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Черная дыра в Млечного Пути под названием Стрелец A*, имеет массу около 3,7–4,3 миллиона масс Солнца. Известно, что она является источником радиоволн, гамма-лучей и рентгеновских лучей, и, хотя видимый свет блокируют газ и пыль, эти вспышки волн и лучей излучают свой собственный тип светимости. Еще 50 лет назад физик Стивен Хокинг предсказал, что у черных дыр есть своя форма излучения, которую впоследствии назвали излучением Хокинга.

На протяжении десятилетий было известно, что дыра производит эти вспышки излучения каждый день. Но они иногда в 10 или даже в 100 раз ярче обычных сигналов. Ученые из Амстердамского университета используя данные космических телескопов выяснили, что сильные вспышки излучения, исходящие из черной дыры, появляются крайне нерегулярно.

Во-первых, гамма-всплески были очень активны в период с 2006 по 2008 год. Но после этого наблюдался их резкий спад до 2012 года, а затем снова произошел рост излучения. Ученые считают, что это может быть связано с прохождением газовых облаков или других звезд.

[ + – ] Облака светящегося газа вокруг черной дыры. Иллюстрация Фото: The Jerusalem Post

"Как именно возникают вспышки, остается неясным", — говорит соавтор исследования Якоба ван ден Эйнден из Оксфордского университета. "Раньше считалось, что больше вспышек появляется после того, как газовые облака или звезды проходят мимо черной дыры, но доказательств этому пока нет".

Ученые считают, что необходимо провести дополнительные исследования, чтобы лучше понять тайны сверхмассивных черных дыр.

Напоминаем, что астрономы нашли самую маленькую черную дыру: она в 200 тыс. раз тяжелее Солнца.

Фокус также писал о том, что рядом с Млечным Путем извергается черная дыра и плазму разбросало на миллион световых лет.