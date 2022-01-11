Найдена самая маленькая черная дыра: она в 200 тыс. раз тяжелее Солнца (видео)

"Мини" сверхмассивную черную дыру обнаружили в карликовой галактике, которая находится в 110 млн световых лет от нас.

В маленькой карликовой галактике Mrk 462, которая находится в 110 млн световых лет от Земли астрономы нашли одну из самых маленьких сверхмассивных черных дыр, из когда-либо обнаруженных. Учитывая то, что масса сверхмассивных черных дыр превышает массу Солнца в миллионы или даже миллиарды раз, то масса этой дыры всего в 200 тысяч раз больше нашего Солнца. Такие черные дыры очень трудно обнаружить, сообщает ScienceAlert.

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"Черная дыра, которая находится в центре карликовой галактики Mrk 462 — это одна из самых маленьких сверхмассивных дыр, которые находили астрономы", — говорит Джек Паркер из Дартмутского колледжа, США. "Такие черные дыры, как известно, очень трудно обнаружить".

Данное открытие предполагает, что некоторые из сверхмассивных черных дыр появляются из умерших звезд, которые превышают массу Солнца менее чем в 100 раз. То есть они не появляются уже огромными.

[ + – ] Карликовая галактика Mrk 462 и черная дыра в ее центре Фото: NASA

С другой стороны, сложно объяснить появление черной дыры из крошечного звездного ядра учитывая тот факт, что в ранней Вселенной обнаружено существование огромных сверхмассивных черных дыр. Они появились через небольшой промежуток времени после Большого взрыва и не могли за это время превратиться в гигантов.

По словам ученых, согласно другой гипотезе, в ранней Вселенной огромные плотные облака газа и пыли сжимались сразу в крупные черные дыры, масса которых в десятки тысяч раз превышала массу Солнца. Это давало старт для роста и превращения в гигантские сверхмассивные черные дыры.

Как обнаружили черную дыру?

В карликовых галактиках очень трудно обнаружить черные дыры в их центре. В более крупных галактиках астрономы могут использовать для обнаружения орбиты вращающихся вокруг дыры звезд, но карликовые галактики слишком маленькие и тусклые для такого метода. Поэтому ученые находят такие дыры с помощью рентгеновского излучения. Черная дыра собирает вокруг себя вещество, нагревает его до чрезвычайно высоких температур, и это вещество излучает высокоэнергетический свет.

Именно этот свет и обнаружили астрономы в карликовой галактике Mrk 462 с помощью космической рентгеновской обсерватории "Чандра". Оказалось, что там находится маленькая сверхмассивная дыра, которая поглощает вещество и ее масса примерно в 200 тысяч раз больше массы Солнца.

"Мы считаем, что подобные сверхмассивные черные дыры могут скрываться и в других карликовых галактиках", — говорит Райан Хикокс из Дартмутского колледжа.

По словам ученых, их исследование предполагает, что сверхмассивные черные дыры все же могут быстро расти, появившись из ядер умерших звезд.

Напоминаем, что астрономы обнаружили гигантскую черную дыру в небольшой карликовой галактике Лев I, которая является спутником нашего Млечного Пути. Как она там появилась остается загадкой.

Также ученым удалось раскрыт секрет сверхмассивной черной дыры, которая находится в галактике M87.