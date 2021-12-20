Похожа на ДНК. Ученые раскрыли секрет сверхмассивной черной дыры в далекой галактике (видео)
Исследователи обнаружили структуру двойной спирали в магнитном поле известной галактики M87. И она выглядит как увеличенная цепь ДНК.
Новое исследование ученые посвятили струе, которая исходит из сверхмассивоной черной дыры, которая находится в центре гигантской эллиптической галактики M87, которая находится в созвездии Девы. Исследователям удалось составить трехмерное изображение магнитного поля струи, которая выходит из черной дыры и обнаружили структуру двойной спирали, сообщает Inverse.
Одна из самых известных галактик –это галактика M87. Еще в 2019 году астрономам удалось получить первое в истории изображение черной дыры, которая находится в центре этой галактики. M87 находится на расстоянии в 55 млн световых лет от Земли, а ее черная дыра представляет собой огромный объект, который в 6,5 млрд раз массивнее Солнца. Многие ученые сосредоточили свое внимание на самой черной дыре, а Элис Пасетто и ее коллеги из Национального автономного университета Мексики сосредоточили свое внимание на струе, которая исходит из черной дыры.
С помощью радиотелескопа Very Large Array ученые сделали снимки галактики и на основе полученных данных создали 3D-изображение магнитного поля струи.
"Мы обнаружили, там структуру двойной спирали, что было ожидаемо. Такое можно допустить вблизи черной дыры. Удивительным открытие было то, как далеко уходит эта спираль", — говорит Хосе. М. Марти из Университета Валенсии, один из соавторов исследования.
Магнитные поля уменьшаются по мере удаления струи от черной дыры, и эта структура должна была разлететься на части, но этого не происходит. Ученые нашли свое объяснение, почему магнитное поле остается сильным на таком далеком расстоянии.
Нестабильность вещества, которое выходит вместе со струей, может играть важную роль в "упорядочивании" магнитного поля и сохранять его целостность по мере удаления от черной дыры. Это в свою очередь может служить причиной сильного магнитного поля, исходящего от самой струи.
Ученые предполагают, что подобная структура является общей для всех магнитных полей таких струй во Вселенной. Но чтобы в этом убедиться нужно исследовать максимально точно и другие черные дыры.
Напоминаем, что ученые обнаружили струю возле черной дыры в центре Млечного Пути. Это говорит о активности сверхмассивного объекта.