Похожа на ДНК. Ученые раскрыли секрет сверхмассивной черной дыры в далекой галактике (видео)

Исследователи обнаружили структуру двойной спирали в магнитном поле известной галактики M87. И она выглядит как увеличенная цепь ДНК.

Новое исследование ученые посвятили струе, которая исходит из сверхмассивоной черной дыры, которая находится в центре гигантской эллиптической галактики M87, которая находится в созвездии Девы. Исследователям удалось составить трехмерное изображение магнитного поля струи, которая выходит из черной дыры и обнаружили структуру двойной спирали, сообщает Inverse.

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Одна из самых известных галактик –это галактика M87. Еще в 2019 году астрономам удалось получить первое в истории изображение черной дыры, которая находится в центре этой галактики. M87 находится на расстоянии в 55 млн световых лет от Земли, а ее черная дыра представляет собой огромный объект, который в 6,5 млрд раз массивнее Солнца. Многие ученые сосредоточили свое внимание на самой черной дыре, а Элис Пасетто и ее коллеги из Национального автономного университета Мексики сосредоточили свое внимание на струе, которая исходит из черной дыры.

[ + – ] Галактика M87. Из центра галактики вырывается струя Фото: wikipedia

С помощью радиотелескопа Very Large Array ученые сделали снимки галактики и на основе полученных данных создали 3D-изображение магнитного поля струи.

"Мы обнаружили, там структуру двойной спирали, что было ожидаемо. Такое можно допустить вблизи черной дыры. Удивительным открытие было то, как далеко уходит эта спираль", — говорит Хосе. М. Марти из Университета Валенсии, один из соавторов исследования.

Магнитные поля уменьшаются по мере удаления струи от черной дыры, и эта структура должна была разлететься на части, но этого не происходит. Ученые нашли свое объяснение, почему магнитное поле остается сильным на таком далеком расстоянии.

[ + – ] Струя, выходящая из центра галактики М87 Фото: Скриншот

Нестабильность вещества, которое выходит вместе со струей, может играть важную роль в "упорядочивании" магнитного поля и сохранять его целостность по мере удаления от черной дыры. Это в свою очередь может служить причиной сильного магнитного поля, исходящего от самой струи.

Ученые предполагают, что подобная структура является общей для всех магнитных полей таких струй во Вселенной. Но чтобы в этом убедиться нужно исследовать максимально точно и другие черные дыры.

Напоминаем, что ученые обнаружили струю возле черной дыры в центре Млечного Пути. Это говорит о активности сверхмассивного объекта.