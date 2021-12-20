Схожа на ДНК. Вчені розкрили секрет надмасивної чорної діри в далекій галактиці (відео)
Дослідники виявили структуру подвійної спіралі у магнітному полі відомої галактики M87. І вона виглядає як збільшений ланцюг ДНК.
Нове дослідження вчені присвятили струменю, який виходить із надмасивної чорної діри, що знаходиться в центрі гігантської еліптичної галактики M87, яка знаходиться у сузір'ї Діви. Дослідникам вдалося скласти тривимірне зображення магнітного поля струменя, що виходить із чорної діри та виявили структуру подвійної спіралі, повідомляє Inverse.
Одна з найвідоміших галактик — це галактика M87. Ще у 2019 році астрономам вдалося отримати перше в історії зображення чорної діри, що знаходиться в центрі цієї галактики. M87 знаходиться на відстані 55 млн світлових років від Землі, а її чорна діра являє собою величезний об'єкт, який у 6,5 млрд разів масивніший за Сонце. Багато вчених зосередили свою увагу на найчорнішій дірі, а Еліс Пасетто та її колеги з Національного автономного університету Мексики зосередили свою увагу на струмені, що виходить із чорної діри.
За допомогою радіотелескопа Very Large Array вчені зробили знімки галактики та на основі отриманих даних створили 3D-зображення магнітного поля струменя.
"Ми виявили, там структуру подвійної спіралі, що було очікувано. Таке можна допустити поблизу чорної діри. Дивовижним відкриттям було те, як далеко йде ця спіраль", — говорить Хосе. М. Марті з Університету Валенсії, один із співавторів дослідження.
Магнітні поля зменшуються за умови віддалення струменя від чорної діри, і ця структура повинна була розлетітися на частини, але цього не відбувається. Вчені знайшли своє пояснення, чому магнітне поле залишається сильним на такій далекій відстані.
Нестабільність речовини, яка виходить разом із струменем, може відігравати важливу роль в "упорядковуванні" магнітного поля та зберігати його цілісність у міру віддалення від чорної діри. Це зі свого боку може спричиняти сильне магнітне поле, що виходить від самого струменя.
Вчені припускають, що подібна структура є загальною для всіх магнітних полів таких струменів у Всесвіті. Але щоб у цьому переконатися, потрібно досліджувати максимально точно й інші чорні діри.
Нагадуємо, що вчені виявили струмінь біля чорної діри в центрі Чумацького Шляху. Це говорить про активність надмасивного об'єкта.