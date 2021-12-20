Схожа на ДНК. Вчені розкрили секрет надмасивної чорної діри в далекій галактиці (відео)

Дослідники виявили структуру подвійної спіралі у магнітному полі відомої галактики M87. І вона виглядає як збільшений ланцюг ДНК.

Нове дослідження вчені присвятили струменю, який виходить із надмасивної чорної діри, що знаходиться в центрі гігантської еліптичної галактики M87, яка знаходиться у сузір'ї Діви. Дослідникам вдалося скласти тривимірне зображення магнітного поля струменя, що виходить із чорної діри та виявили структуру подвійної спіралі, повідомляє Inverse.

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Одна з найвідоміших галактик — це галактика M87. Ще у 2019 році астрономам вдалося отримати перше в історії зображення чорної діри, що знаходиться в центрі цієї галактики. M87 знаходиться на відстані 55 млн світлових років від Землі, а її чорна діра являє собою величезний об'єкт, який у 6,5 млрд разів масивніший за Сонце. Багато вчених зосередили свою увагу на найчорнішій дірі, а Еліс Пасетто та її колеги з Національного автономного університету Мексики зосередили свою увагу на струмені, що виходить із чорної діри.

[ + – ] Галактика M87. З центру галактики виривається струмінь Фото: wikipedia

За допомогою радіотелескопа Very Large Array вчені зробили знімки галактики та на основі отриманих даних створили 3D-зображення магнітного поля струменя.

"Ми виявили, там структуру подвійної спіралі, що було очікувано. Таке можна допустити поблизу чорної діри. Дивовижним відкриттям було те, як далеко йде ця спіраль", — говорить Хосе. М. Марті з Університету Валенсії, один із співавторів дослідження.

Магнітні поля зменшуються за умови віддалення струменя від чорної діри, і ця структура повинна була розлетітися на частини, але цього не відбувається. Вчені знайшли своє пояснення, чому магнітне поле залишається сильним на такій далекій відстані.

[ + – ] Струмінь, що виходить з центру галактики М87 Фото: Скриншот

Нестабільність речовини, яка виходить разом із струменем, може відігравати важливу роль в "упорядковуванні" магнітного поля та зберігати його цілісність у міру віддалення від чорної діри. Це зі свого боку може спричиняти сильне магнітне поле, що виходить від самого струменя.

Вчені припускають, що подібна структура є загальною для всіх магнітних полів таких струменів у Всесвіті. Але щоб у цьому переконатися, потрібно досліджувати максимально точно й інші чорні діри.

Нагадуємо, що вчені виявили струмінь біля чорної діри в центрі Чумацького Шляху. Це говорить про активність надмасивного об'єкта.