Знайдено найменшу чорну діру: вона у 200 тис. разів важча за Сонце (відео)

"Міні" надмасивну чорну дірку виявили в карликовій галактиці, яка розташована за 110 млн світлових років від нас.

У маленькій карликовій галактиці Mrk 462, яка розташована в 110 млн світлових років від Землі, астрономи знайшли одну з найменших надмасивних чорних дір із коли-небудь виявлених. Враховуючи те, що маса надмасивних чорних дірок перевищує масу Сонця в мільйони або навіть мільярди разів, то маса цієї дірки всього у 200 тисяч разів більша від нашого Сонця. Такі чорні діри дуже важко знайти, повідомляє ScienceAlert.

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"Чорна діра, яка перебуває в центрі карликової галактики Mrk 462 — це одна з найменших надмасивних дір, які знаходили астрономи, — говорить Джек Паркер із Дартмутського коледжу, США. — Такі чорні діри, як відомо, дуже важко виявити".

Це відкриття припускає, що деякі з надмасивних чорних дір з'являються з померлих зірок, які перевищують масу Сонця менш ніж у 100 разів. Тобто вони не з'являються вже величезними.

[ + – ] Карликова галактика Mrk 462 і чорна діра в її центрі Фото: ISS

З іншого боку, складно пояснити появу чорної діри з крихітного зоряного ядра з огляду на той факт, що в ранньому Всесвіті виявлено існування величезних надмасивних чорних дірок. Вони з'явилися через невеликий проміжок часу після Великого вибуху і не могли за цей час перетворитися на гігантів.

За словами вчених, згідно з іншою гіпотезою, у ранньому Всесвіті величезні щільні хмари газу та пилу стискалися відразу у великі чорні діри, маса яких у десятки тисяч разів перевищувала масу Сонця. Це давало старт для зростання і перетворення на гігантські надмасивні чорні дірки.

Як виявили чорну діру?

У карликових галактиках дуже важко виявити чорні діри в їхньому центрі. У більших галактиках астрономи можуть використовувати для виявлення орбіти зірок, що обертаються навколо, але карликові галактики занадто маленькі і тьмяні для такого методу. Тому вчені знаходять такі діри за допомогою рентгенівського випромінювання. Чорна діра збирає навколо себе речовину, нагріває її до надзвичайно високих температур, і ця речовина випромінює високоенергетичне світло.

Саме це світло виявили астрономи в карликовій галактиці Mrk 462 за допомогою космічної рентгенівської обсерваторії "Чандра". Виявилося, що там перебуває маленька надмасивна діра, яка поглинає речовину, і її маса приблизно в 200 тисяч разів більша за масу Сонця.

"Ми вважаємо, що подібні надмасивні чорні діри можуть ховатися і в інших карликових галактиках", — говорить Раян Гікокс із Дартмутського коледжу.

За словами вчених, їхнє дослідження припускає, що надмасивні чорні дірки все ж таки можуть швидко зростати, з'явившись із ядер померлих зірок.

Нагадуємо, що астрономи виявили гігантську чорну діру в невеликій карликовій галактиці Лев I, яка є супутником нашого Чумацького Шляху. Як вона там з'явилася, залишається загадкою.

Також вченим вдалося розкрити секрет надмасивної чорної діри, що розташована в галактиці M87.