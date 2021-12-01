Ближче, ніж хотілося б. Астрономи знайшли дві надмасивні чорні діри неподалік від Землі

Ці діри розташовані в галактиці NGC 7727, за 89 мільйонів світлових років від Землі.

У ході свого недавнього дослідження вчені, використавши Дуже великий телескоп, виявили пару надмасивних чорних дір, які є найближчими з усіх, які коли-небудь спостерігали, пише IFLS.

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Надмасивні чорні діри є золотою жилою для науки, оскільки їх легше досліджувати, ніж більш далекі аналоги, і вони відкривають раніше небачений етап процесу злиття чорних дір.

Це відкриття також указує на те, що вчені недооцінили, скільки насправді надмасивних чорних дір існує в космічному просторі. Чорні діри, утворені внаслідок вибуху наднової, знаходили на відстані близько 1000 світлових років від Землі, проте надмасивні чорні діри — щось зовсім інше.

Вони розміщені в центрі галактик і вимірюються мільйонами сонячних мас. Взаємодія цих гігантських пар, що мають чисту гравітаційну силу, може призводити до формування галактик. Проте, на жаль, більшість із них перебувають на таких величезних відстанях, що виявити їх — далеко не просте завдання.

Саме тому відкриття пари надмасивних чорних дір у галактиці NGC 7727, що рощташована на відстані 89 мільйонів світлових років, — настільки дивовижна та важлива для вчених подія.

Надмасивні чорні діри втрачають енергію в міру того, як вони все ближче й ближче обертаються одна навколо одної, поки в результаті не зіллються, створюючи найпотужніші гравітаційні хвилі в Усесвіті.

[ + – ] Галактика NGC 7727

Пара NGC 7727 розташована на відстані 1600 світлових років одна від одної, що приблизно вдвічі менше від відстані до наступної найближчої пари надмасивних чорних дір, яку знайшли астрономи.

Зазвичай дослідники ідентифікують більшість надмасивних чорних дір через рентгенівське випромінювання від газу, що падає на їхні акреційні диски, але жодну з цих двох дір не виявляли таким способом, оскільки навколо них не було газу. Але, як зазначив співавтор дослідження доктор Хольгер Баумгардт із Університету Квінсленда, цілком можливо, що це тимчасове явище, і за мільйон років вони можуть пройти через газову хмару і їх знову буде видно в рентгенівському випромінюванні.

Як зазначає провідна авторка дослідження Каріна Фоггель із Астрономічної обсерваторії Страсбурга, ця знахідка показує, що подібних пар, що сформувалися в результаті злиття галактик, може бути набагато більше — приблизно на 30% більше, ніж уявляли вчені.

Згідно з підрахунками дослідників, маса однієї з чорних дір становить 154 млн мас Сонця, а маса другої — 6,3 млн. Астрономи також підкреслюють, що ці діри рано чи пізно зіллються, сформувавши нову більшу діру.

"Час до злиття обох чорних дір може становити від кількох десятків мільйонів до 200 мільйонів років", — підсумували вчені.