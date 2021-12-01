Ближе, чем хотелось бы. Астрономы нашли две сверхмассивные черные дыры невдалеке от Земли

Эти дыры расположены в галактике NGC 7727, в 89 миллионах световых лет от Земли.

В ходе своего недавнего исследования, ученые, использовав Очень большой телескоп обнаружили пару сверхмассивных черных дыр, которые являются самыми близкими из всех когда-либо наблюдавшихся, пишет IFLS.

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Cверхмассивные черные дыры представляют собой золотую жилу для науки, поскольку их легче исследовать, чем более далекие аналоги, и они открывают ранее невиданный этап процесса слияния черных дыр.

Это открытие также указывает на то, что ученые недооценили, сколько на самом деле сверхмассивных черных дыр существует в космическом пространстве. Черных дыр, образованных в результате взрыва сверхновой, находили на расстоянии около 1000 световых лет от Земли, однако сверхмассивные черные дыры — нечто совершенно иное.

Они размещены в центре галактик и измеряются миллионами солнечных масс. Взаимодействие этих гигантских пар, обладающих чистой гравитационной силой, может приводить к формированию галактик. Однако, к сожалению, большинство из них находятся на таких огромных расстояниях, что обнаружить их — далеко непростая задача.

Именно поэтому открытие пары сверхмассивный черных дыр в галактике NGC 7727, находящейся на расстоянии 89 миллионов световых лет — настолько удивительное и важное для ученых событие.

Сверхмассивные черные дыры теряют энергию по мере того, как они все ближе и ближе вращаются друг вокруг друга, пока в итоге не сольются, создавая самые мощные гравитационные волны во Вселенной.

[ + – ] Галактика NGC 7727

Пара NGC 7727 находится на расстоянии 1600 световых лет друг от друга, что примерно вдвое меньше расстояния до следующей ближайшей пары сверхмассивных черных дыр, которую нашли астрономы.

Обычно исследователи идентифицируют большинство сверхмассивных черных дыр через рентгеновское излучение от газа, падающего на их аккреционные диски, но ни одна из этих двух дыр не обнаруживалась таким образом, так как вокруг них не было газа. Но, как отметил соавтор исследования доктор Хольгер Баумгардт из Университета Квинсленда, вполне возможно, что это временное явление, и через миллион лет, они могут пройти через газовое облако и снова будут видны в рентгеновском излучении.

Как отмечает ведущий автор исследования Карина Фоггель из Астрономической обсерватории Страсбурга, данная находка показывает, что подобных пар, сформировавшихся в результате слияний галактик, может быть намного больше — примерно на 30% больше, чем представляли ученые.

Согласно подсчетам исследователей, масса одной из черных дыр составляет 154 млн масс Солнца, а масса второй — 6,3 млн. Астрономы также подчеркивают, что эти дыры рано или поздно сольются, сформировав новую более крупную дыру.

"Время до слияния обеих черных дыр может составлять от нескольких десятков миллионов до 200 миллионов лет", — заключили ученые.