Непроизносимое число. Ученые сосчитали, сколько черных дыр во Вселенной

Несмотря на то, что увидеть черные дыры пока нет возможности, тем не менее ученым удалось сосчитать их примерное количество в видимой части Вселенной. По данным ученых, их очень-очень много.

Ученым удалось сосчитать, сколько черных находится в видимой части Вселенной. Важно отметить, что исследование было сосредоточено на количестве черных дыр звездной массы. Это черные дыры, которые появились в результате смерти одиночных или двойных звезд. Полученная цифра говорит о том, что черные дыры составляют примерно 1% всей обычной материи в наблюдаемой Вселенной. Если более точно, то цифра просто невероятная – 40 квинтиллионов или 40 000 000 000 000 000 000 черных дыр, сообщает ScienceAlert.

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"Это одно из первых исследований количества черных дыр звездной массы в наблюдаемой Вселенной за всю историю исследований", — говорит астрофизик Алекс Сицилия из Международной школы перспективных исследований в Италии.

Черные дыры звездной массы и их количество

В своем исследовании, Сицилия и его коллеги решили сосчитать количество черных дыр звездной массы, которые появляются в результате смерти одиночных или двойных звезд. Также ученые учитывали роль слияния черных дыр, благодаря которому можно оценить их количество на основе данных гравитационных волн. Ученым удалось рассчитать скорость рождения черных дыр звездной массы, которые имеют от 5 до 160 масс Солнца за время существования Вселенной.

[ + – ] Небольшая черная дыра в далеком звездном скоплении. Иллюстрация. Фото: phys.org

По словам ученых, сейчас в наблюдаемой Вселенной должно быть примерно 40 квинтиллионов черных дыр звездной массы, причем самые массивные черные дыры звездной массы созданы в результате слияния двойных черных дыр.

Ученым также удалось рассчитать количество черных дыр звездной массы в ранней Вселенной. Это важный вопрос, ведь до сих пор не понятно, как появились сверхмассивные дыры в начале истории Вселенной. По данным других исследований, подобные гиганты эволюционировали очень быстро к своим гигантским размерам за небольшой период после Большого взрыва.

Еще одна загадка: как появились сверхмассивные черные дыры?

Остается нерешенным вопрос: появились ли эти гиганты из легких черных дыр звездной массы или из более тяжелых черных дыр промежуточной массы. В следующих исследованиях ученые хотят сосредоточить свое внимание на количестве черных дыр промежуточной массы и сверхмассивных черных дырах, чтобы узнать, как они распределены во Вселенной.

"Это отправная точка для понимания происхождения сверхмассивных черных дыр. Этим исследованием мы займемся в будущем", — говорит Сицилия.

Напоминаем, что ученые не могут объяснить поведение черной дыры в Млечном Пути, ведь она хаотична и непредсказуема.

Фокус уже писал о новой теории происхождения сверхмассивных черных дыр, которые появились из первичных черных дыр в нашей Вселенной.

Также ученым удалось рассчитать массу сверхмассивной черной дыры, которая находится в центре галактики Млечный путь.

Еще астрономы нашли две сверхмассивные черные дыры недалеко от Земли.