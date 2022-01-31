Космический чудак. Телескоп Хаббл сделал снимок неправильной галактики

С помощью телескопа Хаббл астрономы получили более детальный снимок карликовой галактики NGC 1705. Впервые телескоп сфотографировал ее еще в 1999 году.

Карликовая галактика NGC 1705 находится в созвездии Живописца на расстоянии около 17 млн световых лет от нас. Эта галактика является очень оригинальной: она маленькая, имеет неправильную форму, и в ней недавно завершился период бурного звездообразования, сообщает SciTechDaily.

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Галактика NGC 1705, и подобные ей неправильные карликовые галактики предоставляют астрономам много ценной информации об общей эволюции галактик во Вселенной. Они похожи на первые галактики, которые появились в ранней Вселенной потому, что в них мало других элементов, кроме водорода и гелия.

Данные, которые предоставил Хаббл помогают раскрыть астрономам принципы взаимодействия между звездами, звездными скоплениями и ионизированным газом в галактиках, которые пережили "всплеск" звездообразования.

[ + – ] Карликовая галактика NGC 1705 Фото: NASA

С помощью телескопа Хаббл, ученые хотели обнаружить тысячи эмиссионных туманностей в этой галактике. Это области космоса, которые появляются вокруг молодых горячих звезд, а те в свою очередь наполнят туманности ультрафиолетовым светом, и они светятся.

Впервые Хаббл сделал снимок галактики NGC 1705 еще в 1999 году с помощью камеры Wide Field Planetary Camera 2. Ее заменили на камеру Wide Field Camera 3, которая работает и сегодня, в 2009 году во время последней пилотируемой миссии по ремонту телескопа. Новый прибор смог показать галактику более детально и предоставил много новой информации для астрономов.

Напоминаем, что телескоп Хаббл обнаружил очень необычную черную дыру, которая помогает созданию новых звезд, а не уничтожает их.

Также Фокус публиковал самые интересные и необычные снимки телескопа Хаббл за все время его работы.