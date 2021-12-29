Умирающие звезды и космические единороги. Самые яркие снимки телескопа Хаббл за 30 лет работы

Космический телескоп Хаббл за более чем 30 лет своей работы сделал несколько миллионов уникальных изображений, которые продолжают удивлять и сегодня.

Космический телескоп Хаббл был запущен в космос еще в 1990 году, за это время ему удалось провести 1,5 млн наблюдений 43 500 небесных объектов. Несмотря на то, что сейчас все внимание приковано к новому космическому телескопу имени Джеймса Уэбба, фотографии Хаббла сделанные за 31 год работы продолжают удивлять, сообщает Daily Mail.

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Строительство телескопа Хаббла обошлось в 4,7 млрд долларов. Его главное зеркало имеет диаметр 2,4 метра, а сам космический аппарат имеет длину 13,3 метра. Телескоп может вести наблюдение в ультрафиолетовом, видимом и ближнем инфракрасном диапазонах. Хаббл вращается вокруг нашей планеты со скоростью около 27 300 км/ч на низкой околоземной орбите на высоте около 560 км, что выше, чем орбита Международной космической станции.

Фокус продолжает знакомить с уникальными, потрясающими фотографиями космических объектов, которые сделал Хаббл.

[ + – ] Сатурн Фото: NASA

Кроме изображений далеких галактик и звездных скоплений, Хаббл делал одни из лучших изображений планет Солнечной системы, включая Сатурн. Этот снимок был сделан 20 июня 2019 года, когда планета максимально приблизилась к Земле.

Фото: NASA

В 2016 году Хаббл сделал изображение огромного "пузыря", который был создан сверхгорячей массивной звездой.

[ + – ] Умирающая звезда Фото: NASA

На этом изображении показана умирающая звезда в центре изящных "крыльев бабочки", которые созданы из газа, нагретого до 20 тысяч градусов Цельсия.

[ + – ] Туманность IC 418 Фото: NASA

А это сияющая, как многогранная жемчужина, планетарная туманность под названием IC 418, которая находится в 2000 световых лет от Земли в созвездии Заяц.

[ + – ] Область звездообразования в Малом Магеллановом Облаке Фото: NASA

На этом изображении показана одна из самых динамичных областей звездообразования в космосе, расположенная на расстоянии 210 000 световых лет от нас в Малом Магеллановом Облаке, галактике-спутнике Млечного Пути.

[ + – ] Звезда V838 Единорога Фото: NASA

Телескоп Хаббл сделал несколько изображений звезды V838 Единорога, которая находится на расстоянии 20 тысяч световых лет от нас. Но на фотографии 2005 года видно изменения в освещении окружающих структур пылевых облаков.

[ + – ] Уран Фото: NASA

В 2011 году Хаббл стал первым земным телескопом, который сделал снимок полярных сияний на Уране и его колец.

[ + – ] "Космический танец" двух галактик Фото: NASA

В 2002 году Хаббл запечатлел пару галактик, которые сливаются друг с другом в удивительном "космическом танце". Эти галактики находятся на расстоянии 300 млн световых лет от нас в созвездии Волосы Вероники. Они получили прозвище "Мыши" из-за длинных хвостов звезд и газа, исходящих от каждой галактики. Со временем они станут единой галактикой.

[ + – ] Туманность Конская Голова Фото: NASA

Фотография "Туманность Конская Голова" была сделана в 2013 году. Здесь показана часть неба в созвездии Орион. Туманность Конская голова поднимается, как гигантский морской конек, из бурных волн пыли и газа.

[ + – ] Галактика NGC 1015 Фото: NASA

На этом потрясающем снимке показана галактика NGC 1015, которая находится в созвездии Кит в 118 млн световых лет от Земли.

[ + – ] Галактика NGC 2525 Фото: NASA

Эта удивительная галактика под названием NGC 2525 расположена почти в 70 млн световых лет от Земли и является частью созвездия Корма. Также на изображении видна сверхмассивная черная дыра, которая скрывается в центре NGC 2525.

[ + – ] С 1993 по 2009 годы космический телескоп Хаббл 5 раз ремонтировали астронавты в космосе.

С 1993 по 2009 годы космический телескоп Хаббл 5 раз ремонтировали астронавты в космосе. С тех пор все поломки устраняют наземные специалисты. Летом 2021 года у телескопа Хаббл возникла самая серьезная поломка, когда вышел из строя главный компьютер. Осенью 2021 года приборы телескопа снова перестали работать. Но все эти проблемы удалось устранить с Земли и телескоп продолжает свою работу. Он будет это делать даже некоторое время после того, как начнет свою научную деятельность космический телескоп Уэбба.