Зірки, що помирають, та космічні єдинороги. Найяскравіші знімки телескопа Габбл за 30 років роботи

Космічний телескоп Габбл за понад 30 років своєї роботи зробив кілька мільйонів унікальних зображень, які дивують і сьогодні.

Космічний телескоп Габбл був запущений у космос ще в 1990 році, за цей час йому вдалося провести 1,5 млн спостережень 43 500 небесних об'єктів. Попри те, що наразі вся увага прикута до нового космічного телескопа імені Джеймса Вебба, фотографії Хаббла зроблені за 31 рік роботи продовжують дивувати, повідомляє Daily Mail.

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Будівництво телескопа Габбла коштувало 4,7 млрд доларів. Його головне дзеркало має діаметр 2,4 метри, а сам космічний апарат має довжину 13,3 метрів. Телескоп може вести спостереження в ультрафіолетовому, видимому та ближньому інфрачервоному діапазоні. Габбл обертається навколо нашої планети зі швидкістю близько 27300 км/год на низькій навколоземній орбіті на висоті близько 560 км, що вище, ніж орбіта Міжнародної космічної станції.

Фокус продовжує знайомити з унікальними, приголомшливими фотографіями космічних об'єктів, які зробив Габбл.

[ + – ] Сатурн Фото: ISS

Крім зображень далеких галактик та зоряних скупчень, Габбл робив одні з найкращих зображень планет Сонячної системи, включаючи Сатурн. Цей знімок було зроблено 20 червня 2019 року, коли планета максимально наблизилася до Землі.

Фото: ISS

У 2016 році Габбл зробив зображення величезної "бульбашки", яка була створена надгарячою масивною зіркою.

[ + – ] Зірка, що помирає Фото: ISS

На цьому зображенні показана зірка, що вмирає, у центрі витончених "крил метелика", які створені з газу, нагрітого до 20 тисяч градусів Цельсія.

[ + – ] Туманність IC 418 Фото: ISS

А це сяє, як багатогранна перлина, планетарна туманність під назвою IC 418, яка розташована за 2000 світлових років від Землі в сузір'ї Заєць.

[ + – ] Ділянка зореутворення в Малій Магеллановій Хмарі Фото: ISS

На цьому зображенні показана одна з найдинамічніших ділянок зіркоутворення в космосі, розташована на відстані 210 000 світлових років від нас у Малій Магеллановій Хмарі, галактиці-супутнику Чумацького Шляху.

[ + – ] Зірка V838 Єдинорога Фото: ISS

Телескоп Габбл зробив кілька зображень зірки V838 Єдинорога, що розташована на відстані 20 тисяч світлових років від нас. Але на фотографії 2005 видно зміни в освітленні структур пилових хмар навколо.

[ + – ] Уран Фото: ISS

У 2011 році Габбл став першим земним телескопом, який зробив знімок полярних сяйв на Урані та його кілець.

[ + – ] "Космічний танець" двох галактик Фото: ISS

У 2002 році Габбл зобразив пару галактик, які зливаються одна з одною в дивовижному "космічному танці". Ці галактики розташовані на відстані 300 млн світлових років від нас у сузір'ї Волосся Вероніки. Вони отримали прізвисько "Миші" через довгі хвості зірок і газу, що походять від кожної галактики. Згодом вони стануть єдиною галактикою.

[ + – ] Туманність Кінська Голова Фото: ISS

Світлина "Туманність Кінська Голова" була зроблена у 2013 році. Тут показано частину неба в сузір'ї Оріон. Туманність Кінська голова піднімається, як гігантський морський коник, з бурхливих хвиль пилу та газу.

[ + – ] Галактика NGC 1015 Фото: ISS

На цьому чудовому знімку показана галактика NGC 1015, яка розташована в сузір'ї Кіт за 118 млн світлових років від Землі.

[ + – ] Галактика NGC 2525 Фото: ISS

Ця дивовижна галактика під назвою NGC 2525 розташована майже за 70 млн світлових років від Землі і є частиною сузір'я Корма. Також на зображенні видно надмасивну чорну дірку, яка ховається в центрі NGC 2525.

[ + – ] З 1993 до 2009 року космічний телескоп Габбл 5 разів ремонтували астронавти в космосі.

З 1993 до 2009 року космічний телескоп Габбл 5 разів ремонтували астронавти в космосі. З того часу всі несправності усувають наземні фахівці. Влітку 2021 року в телескопа Габбл виникла найсерйозніша несправність, коли вийшов з ладу головний комп'ютер. Восени 2021 року прилади телескопа знову перестали працювати. Але всі ці проблеми вдалося усунути із Землі і телескоп продовжує свою роботу. Він це робитиме навіть деякий час після того, як розпочне свою наукову діяльність космічний телескоп Вебба.