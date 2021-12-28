Понад 30 років у космосі: найкращі зображення телескопа Габбл з 1,5 млн спостережень (фото)

За 31 рік своєї роботи телескоп Габбл зробив мільйони зображень зірок, галактик, планет і надав перші переконливі докази існування надмасивних чорних дірок у центрах галактик.

Космічний телескоп Габбл вирушив до космосу 24 квітня 1990 року за допомогою космічного корабля "Діскавері". Він провів 1,5 млн спостережень 43 500 небесних об'єктів та допоміг опублікувати 18 000 наукових праць. Одне із знакових зображень, яке зробив телескоп – це "Стовпи творіння". Але і окрім цього знімка, Габбл є чим пишатися, повідомляє Daily Mail.

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Тепер статус найзнаменитішого космічного телескопа забрав собі телескоп Вебба, який ще не розпочав свою наукову діяльність, але його вже називають наступником телескопа Габбл. Спочатку вони працюватимуть паралельно, але згодом, Габбл припинить свою діяльність.

Завдяки Габблу вчені дізналися про розширення Всесвіту, також вони з'ясували, що більшість космосу складається із загадкової темної енергії. Також за допомогою телескопа вчені дізналися про існування надмасивних чорних дірок у центрах галактик.

Найкращі фотографії космічного телескопа Габбл

[ + – ] "Стовпи Творіння" Фото: Daily Mail

"Стовпи Творіння" — скупчення міжзоряного газу та пилу в туманності Орел, приблизно за 7000 світлових років від Землі, вперше зафіксовані на фотографії космічним телескопом Габбл.

[ + – ] Гігантська червона туманність (NGC 2014) та її менший синій сусід (NGC 2020) Фото: Daily Mail

Захопливе зображення, яке показує ділянку зіркоутворення неподалік нашої галактики Чумацький Шлях. На знімку зображені гігантська червона туманність (NGC 2014) та її менший синій сусід (NGC 2020), які розташовані у Великій Магеллановій Хмарі, галактиці-супутнику Чумацького Шляху, що розташована на відстані 163 000 світлових років від Землі.

[ + – ] Галактика Сомбреро Фото: Daily Mail

Одна з найбільш фотогенічних галактик у Всесвіті — галактика Сомбреро. Візитною карткою галактики є яскраво-біле ядро, оточене товстими пиловими смугами, що утворюють спіральну структуру галактики. Сомбреро розташована на краю скупчення галактик у сузір'ї Діва.

[ + – ] Крабоподібна туманність Фото: ISS

Крабоподібна туманність — це залишок наднової в Чумацькому Шляху, гарний колір і яскравість якої відобразив Габбл.

[ + – ] Туманність Кіля Фото: ISS

Це центральна частина туманності Кіля, завширшки 50 світлових років, де народжуються і помирають зірки.

[ + – ] Дві спіральні галактики Фото: ISS

У напрямку сузір'я Великого Пса дві спіральні галактики проходять повз одне одного, немов величні кораблі.

[ + – ] M2-9 Фото: ISS

M2-9 — планетарна туманність, яка розташована за 2100 світлових років від нас у напрямку сузір'я Змієносця. Ця біполярна туманність має химерну форму у вигляді двох лопат з речовини, що виділяється центральною зіркою.

[ + – ] Квінтет Стефана Фото: ISS

Квінтет Стефана — це група з п'яти галактик, але назва трохи неправильна. Цей знімок був зроблений у 2009 році, а нові дослідження показали, що галактика NGC 7320, зображена зверху ліворуч, насправді є галактикою на передньому плані, яка приблизно в сім разів ближча до Землі, ніж решта групи.

[ + – ] "Містична гора" Фото: ISS

"Містична гора" — це ділянка в туманності Кіля. Вона виглядає як химерний пейзаж з "Володаря кілець" Толкіна.

Це лише невелика частина дивовижних зображень, які зміг зробити космічний телескоп Габбл за 31 рік своєї роботи. Фокус ще повернеться до цієї теми надалі.