Более 30 лет в космосе: самые лучшие изображения телескопа Хаббл из 1,5 млн наблюдений (фото)

За 31 год своей работы телескоп Хаббл сделал миллионы изображений звезд, галактик, планет, и предоставил первые убедительные доказательства существования сверхмассивных черных дыр в центрах галактик.

Космический телескоп Хаббл отправился в космос 24 апреля 1990 года с помощью космического корабля "Дискавери". Он провел 1,5 млн наблюдений 43 500 небесных объектов и помог опубликовать 18 000 научных работ. Одно из знаковых изображений, которое сделал телескоп – это "Столпы творения". Но и кроме этого снимка Хабблу есть чем гордиться, сообщает Daily Mail.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

Теперь статус самого знаменитого космического телескопа забрал себе телескоп Уэбба, который пока еще не начал свою научную деятельность, но его уже называют преемником телескопа Хаббл. Первое время они будут работать параллельно, но со временем, Хаббл прекратит свою деятельность.

Благодаря Хабблу ученые узнали о расширении Вселенной, также они выяснили, что большая часть космоса состоит из загадочной темной энергии. Также с помощью телескопа ученые узнали о существовании сверхмассивных черных дыр в центрах галактик.

Лучшие фотографии космического телескопа Хаббл

[ + – ] "Столпы Творения" Фото: Daily Mail

"Столпы Творения" — скопления межзвездного газа и пыли в туманности Орел, примерно в 7000 световых лет от Земли, впервые зафиксированные на фотографии космическим телескопом Хаббл.

[ + – ] Гигантская красная туманность (NGC 2014) и ее меньший синий сосед (NGC 2020) Фото: Daily Mail

Захватывающее изображение, которое показывает область звездообразования недалеко от нашей галактики Млечный Путь. На снимке изображены гигантская красная туманность (NGC 2014) и ее меньший синий сосед (NGC 2020), которые находятся в Большом Магеллановом Облаке, галактике-спутнике Млечного Пути, которая находится на расстоянии 163000 световых лет от Земли.

[ + – ] Галактика Сомбреро Фото: Daily Mail

Одна из самых фотогеничных галактик во Вселенной — галактика Сомбреро. Визитной карточкой галактики является ярко-белое ядро, окруженное толстыми пылевыми полосами, образующими спиральную структуру галактики. Сомбреро находится на краю скопления галактик в созвездии Дева.

[ + – ] Крабовидная туманность Фото: NASA

Крабовидная туманность — это остаток сверхновой в Млечном Пути, красивый цвет и яркость которой запечатлел Хаббл.

[ + – ] Туманность Киля Фото: NASA

Это центральная часть туманности Киля, шириной в 50 световых лет, где рождаются и умирают звезды.

[ + – ] Две спиральные галактики Фото: NASA

В направлении созвездия Большого Пса две спиральные галактики проходят мимо друг друга, словно величественные корабли.

[ + – ] M2-9 Фото: NASA

M2-9 — планетарная туманность, которая находится в 2100 световых годах от нас в направлении созвездия Змееносца. Данная биполярная туманность имеет причудливую форму в виде двух лопастей из вещества, выделяемого центральной звездой.

[ + – ] Квинтет Стефана Фото: NASA

Квинтет Стефана — это группа из пяти галактик, но название немного неправильное. Этот снимок был сделан в 2009 году, а новые исследования показали, что галактика NGC 7320, изображенная вверху слева, на самом деле является галактикой на переднем плане, которая примерно в семь раз ближе к Земле, чем остальная часть группы.

[ + – ] "Мистическая гора" Фото: NASA

"Мистическая гора" – это область в туманности Киля. Она выглядит как причудливый пейзаж из "Властелина колец" Толкиена.

Это лишь небольшая часть удивительных изображений, которые смог сделать космический телескоп Хаббл за 31 год своей работы. Фокус еще вернется к этой теме в дальнейшем.