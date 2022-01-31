Космічний дивак. Телескоп Габбл зробив знімок неправильної галактики
За допомогою телескопа Габбл астрономи отримали детальніший знімок карликової галактики NGC 1705. Уперше телескоп сфотографував її ще в 1999 році.
Карликова галактика NGC 1705 знаходиться у сузір'ї Живописця на відстані майже 17 млн світлових років від нас. Ця галактика дуже оригінальна: вона маленька, має неправильну форму, і в ній нещодавно завершився період бурхливого зіркоутворення, повідомляє SciTechDaily.
Галактика NGC 1705, і подібні до неї неправильні карликові галактики надають астрономам багато цінної інформації про загальну еволюцію галактик у Всесвіті. Вони схожі на перші галактики, які з'явилися в ранньому Всесвіті тому, що в них мало інших елементів, крім водню та гелію.
Дані, які надав Габбл допомагають розкрити астрономам принципи взаємодії між зірками, зоряними скупченнями й іонізованим газом у галактиках, що пережили "спалах" зіркоутворення.
За допомогою телескопа Габбл учені хотіли знайти тисячі емісійних туманностей у цій галактиці. Це ділянки космосу, які з'являються навколо молодих гарячих зірок, а ті, зі свого боку, наповнюють туманності ультрафіолетовим світлом, і вони світяться.
Уперше Габбл зробив знімок галактики NGC 1705 ще в 1999 році за допомогою камери Wide Field Planetary Camera 2. Її замінили на камеру Wide Field Camera 3, яка працює і сьогодні, у 2009 році під час останньої пілотованої місії з ремонту телескопа. Новий прилад зміг показати галактику детальніше та надав багато нової інформації для астрономів.
Нагадуємо, що телескоп Габбл виявив дуже незвичайну чорну дірку, яка допомагає створенню нових зірок, а не знищує їх.
Також Фокус публікував найцікавіші та найнезвичайніші знімки телескопа Габбл за весь час його роботи.