Дивовижне видовище. Телескоп Габбл сфотографував, як поєднуються дві галактики (фото)

Космічний телескоп зміг відобразити взаємодію між двома галактиками, яка ще триває.

Дві галактики, які сфотографував Габбл, мають загальну назву Arp 282. Вони розташовані на відстані 320 млн км від Землі. Ця пара складається з великої спіральної галактики з перемичкою NGC 169 та меншої галактики IC 1559. Перша має розмір 140 тисяч світлових років завширшки, а друга – приблизно 40 тисяч світлових років, повідомляє ScienceAlert.

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Пара галактик під назвою Arp 282, яку зняв космічний телескоп Габбл, настільки близько розташовані поруч, що почали обмінюватися речовиною між собою. Галактики притягуються завдяки гравітації, і в цьому немає нічого незвичайного. Це нормальний процес еволюції цих космічних об'єктів.

Іноді дві галактики можуть просто зблизитися, обмінятися речовиною та розлетітися, інколи ж цей процес обміну закінчується поглинанням більшою галактикою меншої за розміром. Таке, наприклад, відбувалося та ще станеться з нашою галактикою Чумацький Шлях.

[ + – ] Пара галактик Arp 282. На зображенні можна побачити потоки речовини, якою обмінюються галактики. Фото: Apophis

За словами астрономів із Європейського космічного агентства, така взаємодія, яка видна на фотографії, може змінювати форму галактики. Також цей процес може спричинити вибух зіркоутворення в тій галактиці, де темп появи нових зірок знизився. Щоб зрозуміти, як відбувається обмін речовиною між галактиками, астрономи використовують зображення Габбла та створюють комп'ютерні моделі, що показують таку взаємодію.

Що стосується галактик NGC 169 і IC 1559, то вони обидві мають у своєму центрі надмасивні чорні діри, які активно поглинають пил і газ. У результаті відбувається викид високоенергетичного світла у вигляді рентгенівських променів і тепла в інфрачервоному діапазоні довжин хвиль.

На зображенні можна побачити потоки речовини, якою обмінюються галактики. Астрономи вважають, що велика галактика забирає речовину в меншої.

"Коли відбувається така взаємодія, пил, газ і навіть цілі зоряні системи можуть переміститися з однієї галактики до іншої", — кажуть у Європейському космічному агентстві.

На цьому зображенні Габбла можна побачити цей процес у дії, адже видно, як тонкі потоки речовини пов'язують дві галактики. За словами вчених, якщо ж ці дві галактики об'єднаються разом, те саме станеться і з їхніми чорними дірами. У результаті злиття цих дір у космос вирушать гравітаційні хвилі.

Нагадуємо, що астрономи знайшли найбільшу галактику в Усесвіті, і вона ще росте.