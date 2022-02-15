Удивительное зрелище. Телескоп Хаббл запечатлел, как объединяются две галактики (фото)

Космический телескоп смог запечатлеть взаимодействие между двумя галактиками, которое еще продолжается.

Две галактики, которые сфотографировал Хаббл, имеют общее название Arp 282. Они находятся на расстоянии 320 млн км от Земли. Эта пара состоит из большой спиральной галактики с перемычкой NGC 169 и меньшей галактики IC 1559. Первая имеет размер 140 тысяч световых лет в ширину, а вторая – примерно 40 тысяч световых лет, сообщает ScienceAlert.

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Пара галактик под названием Arp 282, которые запечатлел космический телескоп Хаббл настолько близко находятся рядом друг с другом, что начали обмениваться веществом между собой. Галактики притягиваются благодаря гравитации и в этом нет ничего необычного. Это нормальный процесс эволюции этих космических объектов.

Иногда две галактики могут просто сблизится, обменяться веществом и разлететься, а иногда этот процесс обмена заканчивается поглощением большей галактикой меньшей по размеру. Такое, например, происходило и еще произойдет с нашей галактикой Млечный Путь.

[ + – ] Пара галактик Arp 282. На изображении можно увидеть потоки вещества, которым обмениваются галактики. Фото: ESA

По словам астрономов из Европейского космического агентства, такое взаимодействие, которое видно на фотографии, может менять форму галактики. Также данный процесс может вызвать взрыв звездообразования в той галактике, где темп появления новых звезд снизился. Чтобы понять, как происходит обмен веществом между галактиками, астрономы используют изображения Хаббла и создают компьютерные модели, которые показывают такое взаимодействие.

Что касается галактик NGC 169 и IC 1559, то они обе имеют в своем центре сверхмассивные черные дыры, которые активно поглощают пыль и газ. В результате происходит выброс высокоэнергетического света в виде рентгеновских лучей и тепла в инфракрасном диапазоне длин волн.

На изображении можно увидеть потоки вещества, которым обмениваются галактики. Астрономы считают, что большая галактика забирает вещество у меньшей.

"Когда происходит такое взаимодействие, пыль, газ и даже целые звездные системы могут переместиться из одной галактики в другую", — говорят в Европейском космическом агентстве.

На этом изображении Хаббла можно увидеть этот процесс в действии, ведь видно, как тонкие потоки вещества связывают две галактики. По словам ученых, если же эти две галактики объединятся вместе, то же самое произойдет и с их черными дырами. В результате слияния этих дыр в космос отправятся гравитационные волны.

Напоминаем, что астрономы нашли самую большую галактику во Вселенной и она еще растет.