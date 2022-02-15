В голове не укладывается. Ученые нашли самую большую галактику во Вселенной и она еще растет

Обнаруженная галактика находится так далеко и так огромна, что это просто сложно осмыслить человеческому мозгу.

Астрономы из Лейдейнской обсерватории в Нидерландах сообщили о том, что они открыли самую большую галактику из тех, что когда-либо была обнаружена учеными. Этот галактический монстр представляет собой радиогалактику, которую назвали Алкионей. Она находится на расстоянии примерно 3 млрд световых лет от Земли. Алкионей простирается в космос на невероятное расстояние для человеческого мозга – 16,3 млн световых лет, сообщает ScienceAlert.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Что такое радиогалактика?

Радиогалактики – это такие галактики, которые обладают большим радиоизлучением, чем остальные галактики. Они состоят из галактики-хозяина, а также огромных струй плазмы, которые выходят из сверхмассивной черной дыры в галактическом центре, а потом улетают в космос со скоростью, которая немного ниже скорости света. Они превращаются в гигантские радиолепески (части галактики) и создают радиоизлучение, которое могут зафиксировать астрономы. В данном случае нидерландские ученые обнаружили радиогалактику Алкионей с помощью огромного европейского интерферометра LOFAR.

До сих пор ученые не знают, каким образом радиогалактики в основном достигают огромных размеров.

[ + – ] Радиогалактика Алкионей Фото: ScienceAlert

"Мы считаем, что все огромные радиогалактики обладают свойствами своих галактик-хозяев. Именно от характеристик этих галактик в центре радиогалактик и зависит их рост", — говорит Мартина Оэй из Лейденской обсерватории.

По словам ученых, их работа представляет собой самый точный поиск радиоизлучения в истории. Благодаря этому и удалось найти эту невероятно большую радиогалактику.

"Это крупнейшая из известных структур во Вселенной, которую создала одна галактика. Это гигантская радиогалактика и ее длина составляет примерно 16,3 млн световых лет", — говорит Оэй.

Что находится в центре радиогалактики?

Астрономов конечно же, заинтересовала и галактика, которая создала эту гигантскую структуру. Оказалось, что в центре радиогалактики находится совсем обычная эллиптическая галактика, масса которой в 240 млрд раз превышает массу Солнца. А ее черная дыра больше, чем наша звезда по массе в 400 млн раз.

"Несмотря на свои гигантские размеры, у Алькионея физические характеристики его галактики-хозяина похожи на остальные радиогалактики. Получается, для того, чтобы стать огромной радиогалактикой этому образованию не нужны сверхмассивные галактики и черные дыры в центре’, — говорит Оэй.

Радиогалактика Алкионей все еще продолжает свой рост. Что влияет на это расширение в космосе пока не ясно. По словам ученых, у них есть еще одна гипотеза: возможно эта радиогалактика находится в пространстве с меньшей плотностью.

В любом случае необходимы дополнительные исследования, говорят ученые.

Напоминаем, что ученые создали компьютерную симуляцию, чтобы показать точное движение 10 тысяч галактик за миллиарды лет эволюции Вселенной.