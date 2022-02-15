У голові не вкладається. Вчені знайшли найбільшу галактику в Усесвіті, і вона ще росте

Виявлена галактика розташована так далеко і така величезна, що це просто складно осмислити людському мозку.

Астрономи з Лейдейської обсерваторії в Нідерландах повідомили про те, що вони відкрили найбільшу галактику з тих, які коли-небудь виявляли вчені. Цей галактичний монстр є радіогалактикою, яку назвали Алкіоней. Вона розташована на відстані приблизно 3 млрд світлових років від Землі. Алкіоней простягається в космос на неймовірну відстань для людського мозку – 16,3 млн світлових років, повідомляє ScienceAlert.

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Що таке радіогалактика?

Радіогалактики – це такі галактики, які мають більше радіовипромінювання, ніж інші галактики. Вони складаються з галактики-господаря, а також величезних струменів плазми, які виходять із надмасивної чорної діри в галактичному центрі, а потім відлітають у космос зі швидкістю, яка трохи нижча за швидкість світла. Вони перетворюються на гігантські радіопелюски (частини галактики) та створюють радіовипромінювання, яке можуть зафіксувати астрономи. У цьому випадку нідерландські вчені виявили радіогалактику Алкіоней за допомогою величезного європейського інтерферометра LOFAR.

Досі вчені не знають, яким чином радіогалактики в основному досягають величезних розмірів.

[ + – ] Радіогалактика Алкіоней Фото: ScienceAlert

"Ми вважаємо, що всі величезні радіогалактики мають властивості своїх галактик-господарів. Саме від характеристик цих галактик у центрі радіогалактик і залежить їхнє зростання", — говорить Мартіна Оей із Лейденської обсерваторії.

За словами вчених, їхня робота є найточнішим пошуком радіовипромінювання в історії. Завдяки цьому й вдалося знайти цю неймовірно велику радіогалактику.

"Це найбільша з відомих структур у Всесвіті, яку створила одна галактика. Це гігантська радіогалактика, і її довжина становить приблизно 16,3 млн світлових років", — говорить Оей.

Що розташовано в центрі радіогалактики?

Астрономів, звичайно ж, зацікавила й галактика, яка створила цю гігантську структуру. Виявилося, що в центрі радіогалактики розташована дуже проста еліптична галактика, маса якої в 240 мільярдів разів перевищує масу Сонця. А її чорна діра більша, ніж наша зірка за масою, у 400 млн разів.

"Незважаючи на свої гігантські розміри, у Алкіонея фізичні характеристики його галактики-господаря схожі на інші радіогалактики. Виходить, для того, щоб стати величезною радіогалактикою, цьому утворенню не потрібні надмасивні галактики та чорні діри в центрі", — говорить Оей.

Радіогалактика Алкіоней все ще продовжує свій ріст. Що впливає на це розширення в космосі, поки не ясно. За словами вчених, у них є ще одна гіпотеза: можливо, ця радіогалактика розташована в просторі з меншою щільністю.

У будь-якому разі, необхідні додаткові дослідження, кажуть учені.

Нагадуємо, що вчені створили комп'ютерну симуляцію, щоб показати точний рух 10 тисяч галактик за мільярди років еволюції Всесвіту.