Новый снимок Хаббла: столкновение галактик, которое на самом деле не то, чем кажется

На изображении кажется видно, что две галактики взаимодействуют, но на самом деле они находятся далеко друг от друга.

Космический телескоп Хаббл сделал новое изображении двух очень похожих галактик, которые называются NGC 4496A и NGC 4496B. Они находятся в созвездии Девы. Несмотря на то, что на фотографии они расположены рядом, у них совершенно разное расстояние как от Земли, так и от друг друга, сообщает Phys.

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По словам представителей NASA, галактика NGC 4496A находится на расстоянии в 47 млн световых лет от нас, а галактика NGC 4496B — в 212 млн световых лет.

То, что эти галактики находятся не рядом, означает что они не могут ни сталкиваться друг с другом, ни соответственно взаимодействовать. Только кажется, что они перекрывают друг друга и это происходит из-за случайного выравнивания.

Подобные случайные галактические выравнивания помогают астрономам изучить распределение пыли в этих галактиках. Галактическая пыль, которая пронизывает и галактику NGC 4496A, и NGC 4496B. Эта пыль делает изображения более красивыми, но с другой стороны усложняет наблюдения за звездами.

[ + – ] Галактика NGC 4496A находится на расстоянии в 47 млн световых лет от нас, а галактика NGC 4496B — в 212 млн световых лет Фото: NASA

Космическая пыль поглощает и рассеивает синий свет. Из-за этого звезды кажутся более тусклыми и более красными. Этот процесс астрономы называют "покраснением". Изучая то, как пыль в галактике на переднем плане изменяет свет звезд галактики на заднем плане, астрономы могут составить карту распределения пыли в той галактике, которая находится ближе. Результаты таких исследований помогают ученым уточнить свои данные, касательно расстояний до этих галактик и типов звезд, которые находятся в них.

Напоминаем, что Хаббл сделал новое изображение очень оригинальной карликовой галактики, которая находится в созвездии Живописца в 17 млн световых лет от нас.

Также космическому телескопу удалось запечатлеть столкновение группы из трех галактик под общим названием NGC 7764A. Они находятся в созвездии Феникса на расстоянии в 425 млн световых лет от Земли.

Не менее удивительное зрелище взаимодействия двух галактик также можно увидеть на изображении Хаббла. Они находятся на расстоянии 320 млн световых лет от нас. Одна галактика имеет размер 140 тысяч световых лет в ширину, а вторая — 40 тысяч световых лет.

Космический телескоп Хаббла пока продолжает свою работу, но его преемник – телескоп имени Джеймса Уэбба активно готовится к тому, чтобы стать самым главным космическим телескопом. Свою научные наблюдения он начнет проводит не раньше лета 2022 года. Но сейчас идет процесс подготовки, в рамках которого телескоп Уэбба уже завершил третий этап выравнивания сегментов своего главного зеркала и сфокусировался на звезде HD 84406.