Астрономи змогли зробити знімок примарного "однокрилого метелика", що летить у космосі

Цим метеликом із одним крилом є інфрачервона туманність Хамелеон, який розташована на відстані 457 світлових років від Землі в сузір'ї Хамелеон.

Астрономи за допомогою телескопа в обсерваторії Джеміні-південь у Чилі отримали унікальне зображення туманності інфрачервоної туманності Хамелеон, яка розташована неподалік від центру темної хмари Хамелеон I. Це одна з областей, де утворюються зірки в нашій галактиці. У центрі туманності розташована молода зірка — її рушійна сила, повідомляє ScienceAlert.

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Коли народжується зірка, щільні згустки в хмарах молекулярного газу стискуються й обертаються під упливом своєї сили тяжкості. Коли вони обертаються, речовина втягується в акреційний диск, який живить протозірку, що росте, — масу газу, яка стане зіркою.

Коли протозірка зростає, вона починає створювати потужний зірковий вітер, і речовина, що потрапляє до протозірки, починає взаємодію з її магнітним полем. Речовина тече до полюсів, а потім летить у космос у вигляді потужних струменів плазми.

[ + – ] Інфрачервона туманність Хамелеон Фото: ScienceAlert

"Крило метелика"

Астрономи з обсерваторії Джеміні-південь вважають, що на цьому зображенні видно саме цей процес. "Крило метелика" — це своєрідний тунель, який створив у хмарі газу один зі струменів протозірки. Щодо наймолодшої зірки, то вона прихована вертикальною темною смугою, яку видно в найвужчому місці, кажуть астрономи. Червона пляма праворуч – це місце, де вихідний газ від зірки зіштовхнувся з навколишнім газом. Цей об'єкт називається Гербіга-Аро HH 909A.

Вітри та струмені зірки мають і інший ефект. Вони здувають речовину навколо протозірки, припиняється подача газу, і зірка перестає рости. На той час зірка набирає досить маси, у її ядрі починається ядерний синтез, і вона стає повноцінною зіркою.

Нагадуємо, вчені вважають, що в нашого Сонця може бути злий двійник під назвою Немезіда.