Підступна Немезида. Учені вважають, що в нашого Сонця може бути злий двійник

За словами дослідників, зірка Немезида могла бути причиною різноманітних катаклізмів Землі.

Учені висунули гіпотезу, згідно з якою більшість зірок з'являються разом своїм близнюком і наше Сонце не є винятком. Теоретична зірка-близнюк Сонця під ім'ям Немезида настільки тьмяна і знаходиться так далеко, що її поки що не знайшли, але вона впливає на нашу Сонячну систему, повідомляє ScienceAlert.

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Після вивчення радіоогляду пилової хмари в сузір'ї Персея, вчені дійшли висновку, що всі зірки, схожі на Сонце, ймовірно, народжуються разом із партнером.

Зірки народжуються не самотніми

"Ми створили комп'ютерне моделювання, яке передбачає, що більшість зірок формуються спочатку як подвійні системи, котрі обертаються окремо одна від одної", — говорить Стівен Сталер із Каліфорнійського університету в Берклі.

Під час аналізу пилової хмари, яка знаходиться на відстані приблизно 600 світлових років від нас, астрономи визначили, що там багато молодих зірок. Астрономи розділили їх на два види за віком: зірки класу 0, яким менше 500 тисяч років і зірки класу 1, яким від 500 тисяч до 1 млн років.

Після детального вивчення зоряних систем учені з'ясували, що між зірками існує різна відстань. Молодші зірки в подвійних зіркові системах перебували з відривом 500 астрономічних одиниць, а старіші з відривом у 200 астрономічних одиниць.

"Наша робота передбачає, що віддалені одна від одної подвійні зіркові системи існують, але не зовсім зрозуміло, як відбувається їхня еволюція", — говорить Сара Садава з Гарвард-Смітсонівської астрофізичної обсерваторії.

Де ж близнюк нашого Сонця?

500 астрономічних одиниць — приблизно 0,008 світлового року. Для порівняння, Нептун знаходиться на відстані 30 астрономічних одиниць від нас, а зірка Проксима Центавра знаходиться на відстані 268770 астрономічних одиниць. Отже, якщо Сонце має близнюка, його дуже важко виявити.

Але існує гіпотеза, що цей близнюк Сонця, під назвою Немезида, часто пролітає поряд із нашою Сонячною системою та впливає на неї. Згідно з теорією, яку запропонував ще в 90-х роках минулого століття Річард Мюллер із Каліфорнійського університету в Берклі, ця зірка могла викликати масові вимирання на Землі, враховуючи те, під час якого зникли динозаври.

За словами вченого, теоретичний червоний карлик періодично проходить через зовнішні межі Сонячної системи та впливає своєю гравітацією на місцеві астероїди, які можуть вирушати навіть до Землі.

Згідно з іншою теорією, це може бути тьмяний коричневий карлик, вплив якого може пояснити різні аномальні явища на краю Сонячної системи, зокрема й дивну широку орбіту карликової планети Седна, яка знаходиться на відстані 960 астрономічних одиниць від нас.

"Ми вважаємо, що давно Сонце з'явилося зі своїм близнюком, просто воно забрало в цієї зірки більшу частину речовини і тому вона тьмяна і маленька", — говорить Сталер.

Нагадуємо, що вчені дійшли висновку, що мільйони років тому Сонце стало джерелом води Землі.