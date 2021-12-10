Коварная Немезида. Ученые считают, что у нашего Солнца может быть злой двойник

По словам исследователей, звезда Немезида могла быть причиной разнообразных катаклизмов на Земле.

Ученые выдвинули гипотезу, согласно которой большинство звезд появляются вместе своим близнецом и наше Солнце не является исключением. Теоретическая звезда-близнец Солнца под именем Немезида настолько тусклая и находится так далеко, что ее пока не обнаружили, но она влияет на нашу Солнечную систему, сообщает ScienceAlert.

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После изучения радиообзора пылевого облака в созвездии Персея, ученые пришли к выводу, что все звезды, похожие на Солнце, вероятно, рождаются вместе с партнером.

Звезды рождаются не одинокими

"Мы создали компьютерное моделирование, которое предполагает, что большинство звезд формируются изначально, как двойные системы, которые вращаются отдельно друг от друга", — говорит Стивен Сталер из Калифорнийского университета в Беркли.

Во время анализа пылевого облака, которое находится на расстоянии примерно 600 световых лет от нас, астрономы определили, что там находится много молодых звезд. Астрономы разделили их на два вида по возрасту: звезды класса 0, которым меньше 500 тысяч лет и звезды класса 1, которым от 500 тысяч до 1 млн лет.

После детального изучения звездных систем, ученые обнаружили, что между звездами существуют разное расстояние. Более молодые звезды в двойных звездных системах находились на расстоянии в 500 астрономических единиц, а более старые на расстоянии в 200 астрономических единиц.

"Наша работа предполагает, что отдаленные друг от друга двойные звездные системы существуют, но не совсем понятно, как происходит их эволюция", — говорит Сара Садавой из Гарвард-Смитсоновской астрофизической обсерватории.

Где же близнец нашего Солнца?

500 астрономических единиц – это примерно 0,008 светового года. Для сравнения, Нептун находится на расстоянии 30 астрономических единиц от нас, а звезда Проксима Центавра находится на расстоянии 268 770 астрономических единиц. Так что, если у Солнца есть близнец, его очень тяжело обнаружить.

Но существует гипотеза, что этот близнец Солнца, под названием Немезида, часто пролетает рядом с нашей Солнечной системой и влияет на нее. Согласно теории, которую предложил еще в 90-х годах прошлого века Ричард Мюллер из Калифорнийского университета в Беркли, эта звезда могла вызвать массовые вымирания на Земле, включая то, во время которого исчезли динозавры.

По словам ученого, теоретический красный карлик периодически проходит через внешние границы Солнечной системы и влияет своей гравитацией на местные астероиды, которые могут отправляется в том числе и к Земле.

Согласно другой теории это может быть тусклый коричневый карлик, влияние которого может объяснить разные аномальные явления на краю Солнечной системы, в том числе и странную широкую орбиту карликовой планеты Седна, которая находится на расстоянии 960 астрономических единиц от нас.

"Мы считаем, что давным-давно Солнце появилось со своим близнецом, просто оно забрало у этой звезды большую часть вещества и поэтому она тусклая и маленькая", — говорит Сталер.

Напоминаем, что ученые пришли к выводу, что миллионы лет назад Солнце стало источником воды на Земле.