Вот это поворот. Миллионы лет назад Солнце стало источником воды на Земле

По словам ученых, в плане появления воды на нашей планете не обошлось без Солнца.

Австралийские ученые из Университета Кертина разгадали загадку происхождения воды на Земле. Они утверждают, что вероятным источником может быть наша звезда, сообщает SciTechDaily.

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Исследователи выяснили, что солнечный ветер, который в основном состоит из ионов водорода, создал воду на поверхности пылинок, которые астероиды "завезли" во время падения в первые дни существования Солнечной системы.

По сравнению с другими каменистыми планетами, на Земле очень много воды – более 70% ее поверхности покрывают океаны. Ученые многие годы пытались выяснить откуда она появилась, говорит Фил Бланд из университета Кертина.

До этого открытия одна из основных теорий связывала появления воды на Земле с астероидами C-типа. Ученые считали, что именно они принесли воду на нашу планету. Но в результате нового исследования стало ясно, что это не так.

Солнечный ветер

По словам Бланда, земную воду помог создать солнечный ветер. Он создал ее на поверхности крошечных пылинок, которые вместе с астероидами другого типа попали на Землю, и эта вода стала "прародителем" всей водной поверхности планеты.

Для того, чтобы прийти к таким выводам, ученым пришлось изучить на атомном уровне образцы поверхности околоземного астероида S-типа под названием Итокава, которые доставил на Землю японских космический аппарат "Хаябуса".

[ + – ] Астероид Итокава Фото: JAXA

"Во время изучения на атомном уровне поверхности пылинок с астероида, нам удалось обнаружить, что там очень много воды, по нашим оценкам около 20 литров на каждый кубометр породы", — говорит Бланд.

Неожиданная помощь астронавтам

Новое открытие может помочь астронавтам во время будущих миссий на других планетах, говорит Люк Дейли из Университета Глазго, Шотландия.

"Вода – источник жизни и ее продолжения и она просто необходима будущим исследователям космоса. Это исследование говорит о том, что процесс, который создал воду на этом астероиде, мог произойти и на других безвоздушных планетах, а значит астронавты могут добывать воду прямо из пыли на поверхности такого объекта, как Луна", — говорит Дейли.

[ + – ] Астронавты смогут добывать воду с поверхности Луны Фото: NASA/JSC

Типы астероидов

Астероиды С-типа — это наиболее распространенный тип астероидов, сюда входят около 75% всех известных нам астероидов. Они имеют углеродный состав. Самым большим астероидом C-класса является (10) Гигея. Его диаметр примерно 434 км.

[ + – ] Астероид (10) Гигея Фото: wikipedia

Астероиды S-типа – это кремниевые астероиды, которые составляет около 17% всех известных астероидов. Самым большим астероидом S-класса является (15) Эвномия. Диаметр этого астероида примерно 330 км.

Напоминаем, что еще два года назад ученые нашли на астероиде Итокава следы воды.

Также оказалось, что астероид Итокава является ровесником нашей Солнечной системы.