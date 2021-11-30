Оце так поворот. Мільйони років тому Сонце стало джерелом води на Землі

За словами вчених, щодо появи води на нашій планеті не обійшлося без Сонця.

Австралійські вчені з Університету Кертіна розгадали загадку походження води Землі. Вони стверджують, що ймовірним джерелом може бути наша зірка, повідомляє SciTechDaily.

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Дослідники з'ясували, що сонячний вітер, який здебільшого складається з іонів водню, створив воду на поверхні порошинок, які астероїди "завезли" під час падіння в перші дні існування Сонячної системи.

Порівняно з іншими кам'янистими планетами, на Землі дуже багато води – понад 70% її поверхні покривають океани. Учені багато років намагалися з'ясувати, звідки вона з'явилася, каже Філ Бланд із університету Кертіна.

До цього відкриття одна з основних теорій пов'язувала появу води на Землі з астероїдами C-типу. Вчені вважали, що вони принесли воду на нашу планету. Але в результаті нового дослідження стало зрозуміло, що це не так.

Сонячний вітер

За словами Бланда, земну воду допоміг утворити сонячний вітер. Він створив її на поверхні крихітних порошинок, які разом із астероїдами іншого типу потрапили на Землю, і ця вода стала "прабатьком" усієї водної поверхні планети.

Для того, щоб дійти таких висновків, ученим довелося вивчити на атомному рівні зразки поверхні навколоземного астероїда S-типу під назвою Ітокава, які доставив на Землю японський космічний апарат "Хаябуса".

[ + – ] Астероїд Ітокава Фото: Hayabusa

"Під час вивчення на атомному рівні поверхні порошинок із астероїду нам вдалося виявити, що там дуже багато води, за нашими оцінками близько 20 літрів на кожен кубометр породи", — говорить Бланд.

Несподівана допомога астронавтам

Нове відкриття може допомогти астронавтам під час майбутніх місій на інших планетах, каже Люк Дейлі з Університету Глазго, Шотландія.

"Вода — джерело життя та її продовження, і вона просто необхідна майбутнім дослідникам космосу. Це дослідження свідчить про те, що процес, який створив воду на цьому астероїді, міг статися й на інших безповітряних планетах, а отже астронавти можуть добувати воду прямо з пилу на поверхні такого об'єкта, як Місяць", — каже Дейлі.

[ + – ] Астронавти зможуть видобувати воду з поверхні Місяця Фото: луна

Типи астероїдів

Астероїди С-типу— це найпоширеніший тип астероїдів, сюди входять близько 75% відомих нам астероїдів. Вони мають вуглецевий склад. Найбільшим астероїдом C-класу є (10) Гігея. Його діаметр приблизно 434 км.

[ + – ] Астероїд (10) Гігея Фото: wikipedia

Астероїди S-типу — це кремнієві астероїди, які складає близько 17% відомих астероїдів. Найбільшим астероїдом S-класу є (15) Евномія. Діаметр цього астероїда приблизно 330 км.

Нагадуємо, що ще два роки тому вчені знайшли на астероїді Ітокава сліди води.

Також виявилося, що астероїд Ітокава є ровесником нашої Сонячної системи.