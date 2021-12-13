Астрономы смогли сделать снимок призрачной "однокрылой бабочки", летящей в космосе

Этой бабочкой с одним крылом является инфракрасная туманность Хамелеон, которая находится в 457 световых годах от Земли в созвездии Хамелеон.

Астрономы с помощью телескопа в обсерватории Джемини-юг в Чили получили уникальное изображение туманности инфракрасной туманности Хамелеон, которая расположена недалеко от центра темного облака Хамелеон I. Это одна из областей, где образуются звезды в нашей галактике. В центре туманности находится молодая звезда – ее движущая сила, сообщает ScienceAlert.

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Когда рождается звезда, плотные сгустки в облаках молекулярного газа сжимаются и вращаются под действием собственной силы тяжести. Когда они вращаются, вещество втягивается в аккреционный диск, который питает растущую протозвезду — массу газа, которая станет звездой.

Когда протозвезда растет, она начинает создавать мощный звездный ветер, и вещество, попадающее в протозвезду, начинает взаимодействие с ее магнитным полем. Вещество течет к полюсам, а потом улетает в космос в виде мощных струй плазмы.

[ + – ] Инфракрасная туманность Хамелеон Фото: ScienceAlert

"Крыло бабочки"

Астрономы из обсерватории Джемини-юг считают, что на этом изображении виден именно этот процесс. "Крыло бабочки" — это своеобразный туннель, который создала в облаке газа одна из струй протозвезды. Что касается самой молодой звезды, то она скрыта вертикальной темной полосой, которую видно в самом узком месте, говорят астрономы. Красное пятно справа – это место, где исходящий газ от звезды столкнулся с окружающим газом. Этот объект называется объектом Хербига-Аро HH 909A.

Ветры и струи звезды имеют и другой эффект. Они сдувают вещество вокруг протозвезды, прекращается подача газа и звезда перестает расти. К этому времени звезда набирает достаточно массы, в ее ядре начинается ядерный синтез, и она становится полноценной звездой.

Напоминаем, ученые считают, что у нашего Солнца может быть злой двойник под названием Немезида.