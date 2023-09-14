Ученые выяснили, сколько всей материи во Вселенной: ее не так много, как может показаться

Астрофизики смогли найти ответ на давно интересующий вопрос, который касается устройства Вселенной.

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Ученые давно пытаются понять, сколько же на самом деле материи во Вселенной из общего количества материи и энергии, которые ее составляют. Авторы нового исследования, опубликованного в издании The Astrophysical Journal, смогли выяснить это, пишет Phys.

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Сейчас считается, что вся материя во Вселенной состоит из двух частей:

обычная или барионная материя занимает примерно 20% всей материи и это то, из чего состоим мы, наша планета, звезды и галактики и все известные частицы, наполняющие космос;

темная материя занимает примерно 80% всей материи, хотя ее природа остается неизвестной, и она скорее всего состоит из пока не обнаруженных частиц.

Для того, чтобы выяснить сколько вся материя занимает места во Вселенной, учитывая то, что ее наполняет еще и темная энергия, ответственная за ускоренное расширение космоса, ученые использовали хорошо зарекомендовавший себя метод.

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Астрофизики смогли найти ответ на давно интересующий вопрос, который касается устройства Вселенной Фото: NASA

Количество скоплений галактик, которые наблюдают сейчас астрономы очень чувствительно к общему количеству материи. Большее количество материи приведет увеличению числа скоплений галактик. Но точно измерить массу такого скопления сложно, ведь большую их часть составляет темная материя, которую увидеть напрямую невозможно.

Поэтому ученые использовали косвенные показатели. Более массивные скопления содержат больше галактик. Поскольку галактики состоят из звезд, свет которых видно, количество галактик в каждом скоплении можно использовать как способ косвенного определения общей массы скопления. Таким образом ученые получили нужные значения. После этого было проведено сравнение количества и массы скоплений галактик на единицу объема с предсказаниями моделирования.

В результате исследования ученые получили самое лучшее соответствие между наблюдениями и данными моделирования, которое составляло 31% материи из общего количества материи и энергии во Вселенной. Это значение хорошо согласуется с данными наблюдений за реликтовым излучением, которое осталось после рождения космоса. То есть вся материя, и обычная, и темная, занимают только треть массы Вселенной, а остальные 69% — темная энергия, которая является не менее загадочной по своей природе, чем темная материя.

Фокус уже писал о том, что ученые увидели сгустки темной материи шириной до 30 тысяч световых лет. Новая карта темной материи может наконец раскрыть космическую тайну.

Также Фокус писал о том, как астрономам на самом деле удалось сделать первые изображения двух сверхмассивных черных дыр, одна из которых находится в центре Млечного Пути. Первые снимки черных дыр на фоне их аккреционных дисков, вызвали огромный общественный интерес, но для того, чтобы их получить пришлось приложить немало усилий.

Напоминаем, что астрофизики проверили насколько точным является метод измерения скорости расширения Вселенной и пришли к выводу, что он все такие точный. Но в то же время не ясно почему другие данные показывают другое значение скорости расширения космоса, как уже писал Фокус.