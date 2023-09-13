Скорость расширения Вселенной: данные подтверждены, но это углубляет тайну "проблемы Хаббла"

Ученые считают, что известный метод изучения скорости расширения Вселенной является наиболее точным, но это не решает одну важную загадку.

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Скорость расширения Вселенной или постоянная Хаббла, является одним из фундаментальных параметров для понимания эволюции космоса. Но между значением этой постоянной, измеренной с помощью ярких звезд и значением, измеренным с помощью реликтового излучения, оставшегося после Большого взрыва, существует разница. Это так называемая "проблема Хаббла". Авторы нового исследования, опубликованного в издании The Astrophysical Journal, говорят, что космический телескоп Уэбб подтвердил точность измерений скорости расширения Вселенной, которые проводят астрономы, но это не решает проблему Хаббла, пишет Phys.

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Космический телескоп Уэбб позволил провести новые наблюдения за яркими звездами, которые используют в качестве "космических маяков", чтобы определить точность измерений скорости расширения Вселенной, говорят ученые.

Космический телескоп Уэбб позволил провести новые наблюдения за яркими звездами, которые используют в качестве "космических маяков", чтобы определить точность измерений скорости расширения Вселенной Фото: NASA

Яркость некоторых переменных звезд, которые называются цефеидами звезд указывает на то, как далеко они находятся от нас, и сколько времени их свет путешествовал к Земле. Красное смещение галактик, в которых они находятся показывает насколько расширилась Вселенная за это время и соответственно можно получить скорость расширения Вселенной.

Важно

Вселенная не совсем такая, как мы думаем: расширение космоса добавило проблем

По словам ученых, именно звезды-сверхгиганты цефеиды, которые ярче Солнца в 100 тысяч раз, наиболее точные данные о скорости расширения Вселенной. С помощью цефеид ученые уже знают, что скорость расширения Вселенной составляет 73 км/с на один мегапарсек – это 3,3 млн световых лет. Но измерение реликтового излучения показывает, что эта скорость должна составлять 67,5 км/с на один мегапарсек. Это и есть проблема Хаббла, которую пытаются решить ученые.

Авторы исследования провели новое наблюдение за 320 цефеидами с помощью телескопа Уэбб, который может более точно отделять свет этих переменных звезд от света других объектов. В результате астрономы выяснили, что более ранние измерения расстоянии и яркости этих звезд космическим телескопом Хаббл были точными. Это значит, что признанный метод вычисления скорости Вселенной работает как нужно и дает правильные данные.

Астрономы выяснили, что более ранние измерения расстоянии и яркости этих звезд космическим телескопом Хаббл были точными. Это значит, что признанный метод вычисления скорости Вселенной работает как нужно и дает правильные данные Фото: space.com

Но эти результаты не могут объяснить почему Вселенная расширяется так быстро, а также почему измерения с помощью звезд из более позднего периода существования Вселенной отличаются от измерений с помощью реликтового излучения из ранней Вселенной.

Авторы исследования считают, что за проблемой Хаббла может стоять загадочная темная материя. Возможно мы не совсем правильно понимаем гравитацию и во Вселенной существуют и другие законы физики. Может быть в космосе существуют уникальные частицы или поля, о которых ничего неизвестно. Поэтому, несмотря на убедительные доказательства точности популярного метода измерения скорости Вселенной, тайна проблемы Хаббла только углубляется, говорят ученые.

Как уже писал Фокус, одна из теорий предполагает, что на самом деле наша Вселенная родилась внутри черной дыры, хотя и не продолжила существование внутри этого космического монстра.

Также Фокус писал о еще одной теории, согласно которой видимый нам космос является почти всей существующей Вселенной, а это значит, что она совсем маленькая.