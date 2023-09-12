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Технологии и наука

Мы не живем внутри черной дыры, но Вселенная могла родиться в ней: что говорит теория

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Фото: NASA | Мы не живем внутри черной дыры, но Вселенная могла родиться в ней: что говорит теория

Что если наша Вселенная сформировалась внутри черной дыры другой Вселенной?

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Мы не живем внутри черной дыры, но это не исключает возможности того, что наша Вселенная родилась в ней. Американский космолог Пол Саттер объясняет гипотезу о том, что наша Вселенная могла возникнуть из сингулярности черной дыры в другой Вселенной, пишет Popular Mechanics.

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Чем похожи наша Вселенная и черные дыры?

Черные дыры имеют сильнейшую гравитацию, а потому покинуть их пределы не может ничто, даже свет. Тем не менее наша Вселенная имеет нечто общее с черными дырами. У черных дыр есть горизонт событий, то есть особый невидимый регион, преодолев который ничто, даже свет, не вернется обратно в космос. Это можно сделать только если двигаться со скоростью, превышающей скорость света, но это невозможно.

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Черные дыры имеют сильнейшую гравитацию, а потому покинуть их пределы не может ничто, даже свет
Фото: NASA

У нашей Вселенной есть космологический горизонт событий, и он появился из-за расширения космоса. Все галактики отдаляются от нас с большой скоростью, а на расстоянии в примерно 14 млрд световых лет эта скорость превышает скорость света. Но нарушений физических законов не происходит, ведь двигаются не сами галактики, а пространство. Тем не менее невозможно достичь галактик, которые находятся дальше, чем 14 млрд световых лет, даже если бы была такая возможность. Дело в том, что пространство между Землей и этими галактиками расширяется с такой большой скоростью, что просто никогда не удастся их достичь. То есть за пределом космологического горизонта событий для нас остается навсегда неизвестный космос.

Бесконечно маленькая точка

Вселенную и черные дыры также объединяет наличие сингулярности. Это точка бесконечной плотности, где гравитация полностью сжала каждый участок материи в бесконечно маленькую точку. У черных дыр есть сингулярность в центре и если попасть в черную дыру, преодолев горизонт событий, то можно оказаться именно в сингулярности. В нашей Вселенной также есть сингулярность, и она называется Большой взрыв. Примерно 13 млрд лет назад вся материя нашей Вселенной сжалась в бесконечно маленькую точку, а затем очень быстро расширилась.

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Примерно 13 млрд лет назад вся материя нашей Вселенной сжалась в бесконечно маленькую точку, а затем очень быстро расширилась
Фото: Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics

Несмотря на вышеуказанные схожие черты между нашей Вселенной и черной дырой, все же она имеет свои отличия и дело в природе сингулярности. У черной дыры сингулярность находится в известном месте в пространстве, а Вселенной сингулярность нельзя найти в пространстве, она существовала во времени, в далеком прошлом.

"Сингулярности черных дыр и нашей Вселенной имеют абсолютно разную природу. Поэтому мы не можем жить внутри гигантской черной дыры, потому что сингулярность последней не похожа на сингулярность Большого взрыва", — говорит Саттер.

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Гипотеза: наша Вселенная родилась внутри черной дыры

Мы до сих пор не совсем понимаем, что происходит в центре черной дыры. Нам не хватает знаний, чтобы понять истинную природу сингулярности. А попытки выяснить, что может происходить в центре черной дыры, привели к появлению необычных теорий. Согласно таким теориям, сингулярность черной дыры не является конечной точкой, может это просто очень сжатая материя. В самых маленьких масштабах физика может быть совершено другой и незнакомой нам.

Огромная гравитации вместе с неизвестными физическими силами может привести к появлению значительной нестабильности в ткани пространства-времени. Эти нестабильности могут привести к появлению своеобразных "пузырей", которые полностью отделены от Вселенной, в которой находилась первоначальная черная дыра. У этих пузырей будут свои Большие взрывы, свои расширения и все остальная эволюция. В каждом из них появятся свои Вселенные.

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У этих пузырей будут свои Большие взрывы, свои расширения и все остальная эволюция. В каждом из них появятся свои Вселенные
Фото: Futurism

По словам Саттера, это очень необычная гипотеза, ведь получается, что и наша Вселенная могла образоваться внутри черной дыры, но другой Вселенной. Но она основана на совсем новой физике. Учитывая, что мы недостаточно много знаем о природе сингулярности, нельзя полностью исключать такую возможность.

Фокус уже писал о том, где находится самый холодный участок космоса в нашей Вселенной. По крайней мере в той ее части, которую могут вить астрономы. Оказывается, это место находится в Млечном Пути.

Что касается гигантских космических пузырей, то как уже писал Фокус, астрономы обнаружили новую подобную структуру, размер которой составляет примерно 1 млрд световых лет, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что черные дыры находятся намного ближе к нашей планете, чем предполагали ученые.Считается, что самая близкая к Земле черная дыра находится на расстоянии в 1565 световых лет. Новое исследование показывает, что есть и более близкие к нам черные дыры.