Находится недалеко от Земли: какое самое холодное место во Вселенной (фото)

Межгалактическое пространство имеет температуру примерно минус 270 градусов Цельсия — это всего на три градуса выше абсолютного нуля. Но есть и более холодное место.

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В нашей галактике существует место, которое можно считать самым холодным в известной нам Вселенной. Здесь температура выше абсолютного нуля всего на 1 градус, пишет Big Tnink.

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Температура в межгалактическом пространстве

Самое холодное место во Вселенной расположено вдали от значительных источников тепла и излучения, и оно расположено в нашей галактике на расстоянии в 5000 световых лет от Земли. Этот относительно близко по космическим меркам. Если температура межзвездного пространства составляет минус 270,4 градуса Цельсия, то туманность Бумеранг еще холоднее.

Как известно, чем дальше находится объект от источника тепла, тем у него ниже температура. Например, Земля находится на расстоянии в примерно 150 млн км от Солнца, и средняя температура на планете составляет плюс 26 градусов Цельсия. Но если бы атмосфера не удерживала тепло на Земле, то здесь было бы на 50 градусов холоднее. Например, на Плутоне, температура составляет минус 229 градусов Цельсия, потому что эта карликовая планета находится на расстоянии в 5,9 млрд км от Солнца.

Туманность Бумеранг Фото: NASA

Протопланетарная туманность

Что касается туманности Бумеранг, то она является протопланетарной туманностью, то есть это промежуточная стадия между смертью звезды похожей на Солнце и планетарной туманностью. Они появляются, когда относительно небольшие звезды в конце жизни сбрасывают всю свою плазму в космос и остается лишь ядро в виде белого карлика. Но перед звезды похожие на Солнце раздуваются до больших размеров и становятся красными гигантами. Как раз между фазой красного гиганта и планетарной туманности существует фаза протопланетарной туманности. Эта фаза длится всего несколько тысяч лет.

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Самое холодное место известной Вселенной

Но туманность Бумеранг является особенным объектом. Здесь газ центральной звезды выбрасывается в космос в 10 раз быстрее, чем при формировании других планетарных туманностей. В этой туманности температура составляет минус 272,15 градуса Цельсия, что на 1 градус выше абсолютного нуля (-273,15 градусов Цельсия). Но в некоторых местах этой туманности температура составляет минус 272,65 градуса Цельсия.

Туманность Бумеранг Фото: NASA

Почему здесь так холодно?

Любая другая планетарная и протопланетарная туманность намного горячее, но все очень легко объяснить. Дело в том, что газ, выбрасываемый центральной звездой очень горячий, но улетает он, образуя туманность, очень быстро. Так же быстро происходит расширение туманности, и она стремительно охлаждается. Туманность остывает гораздо быстрее, чем окружающее излучение от других звезд и космических лучей, могло бы ее нагреть. Такая температура станет выше, но это произойдет гораздо позже во время эволюции туманности Бумеранг.

На данный момент из всех мест в наблюдаемой Вселенной туманность Бумеранг имеет самую низкую естественную температуру. Это вызвано быстрым выбросом вещества в окружающий космос, где оно может расширяться относительно беспрепятственно.

Самым холодным местом может стать Солнечная система?

Ученые считают, что во Вселенной может быть еще более холодное место, но его еще предстоит обнаружить. Возможно, когда-нибудь Солнце побьет этот рекорд, и остатки нашей Солнечной системы на короткое время станут самым холодным местом во Вселенной.

Фокус уже писал о том, что астрономы считают, что за свет самых ярких галактик отвечают сразу два объекта. Ученые предполагают, что изменение света, который исходит от самых ярких галактик во Вселенной, поможет разгадать тайну их центрального региона.

Звезд во Вселенной действительно очень много, хотя с Земли мы можем увидеть только крошечное количество этих звезд. Известные расчеты не дают правильного понимания количества звезд в космосе, но правильная формула приводит к нужному результату. Сколько на самом деле звезд в космосе, Фокус уже писал.