Звезд во Вселенной не так много, как предполагается: сколько же их на самом деле

Учитывая примерно 400 млрд звезд в Млечном Пути и 6-20 триллионов галактик во Вселенной, значит, что звезд очень много. Но не так много, как вы думаете.

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Галактика Млечный Путь содержит несколько сотен миллиардов звезд, поэтому можно подумать, что умножение звезд в нашей галактике на количество галактик во Вселенной является хорошим способом оценить общее количество звезд. Но наша галактика нетипична, как и наше Солнце. Астрофизик Итан Сигел в статье для издания Big Think рассказывает сколько звезд на самом деле во Вселенной.

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Сколько звезд можно увидеть невооруженным глазом?

Что касается звезд, то в ясную темную ночь невооруженный человеческий глаз может увидеть около 6000 из них, но это лишь очень малая их часть. Наша галактика имеет диаметр более 100 тысяч световых лет и содержит примерно 400 млрд звезд. В нашей Местной группе галактик, куда входит Млечный Путь и сотни других галактик или даже больше.

Сейчас считается, что во Вселенной существует от 6 до 20 триллионов галактик. Если просто умножить примерно количество звезд в каждой из них на общее количество галактик, то мы получим неправильный ответ, потому как настоящее количество звезд будет завышено во многие сотни раз.

Предполагалось, что Млечный Путь является хорошим примером того, на что похожа среднестатистическая галактика во Вселенной, хотя на самом деле это не так. Предполагалось, что звезды, которые мы видим в Млечном Пути, представляют собой среднестатистическое значение для звезд, которые мы видим во Вселенной, хотя, опять же, это не так. Также предполгалось, что древние галактики, которые мы находим на расстоянии миллиардов световых лет от нас имеют столько же звезд, сколько современные галактики. Как выяснилось, ни одно из этих предположений не соответствует действительности.

Другие звезды

В самом начале, после Большого взрыва, вообще не было звезд. Потребовались сотни миллионов лет, чтобы они появились. Но первые звезды были не похожими на те, которые мы видим сегодня. В то время как среднестатистическая современная звезда имеет массу около 40% массы Солнца, масса звезд первого поколения была примерно в 10-25 раз больше массы Солнца. Первые звезды были намного ярче, но их жизнь заканчивалась через несколько миллионов лет, в то время как наше Солнце уже живет примерно 4,5 млрд лет и проживет еще столько же.

Поэтому ни одна из звезд, которые появились более 10 млрд лет назад уже не существует. Стоит понимать, что следующие поколения звезд значительно отличались по своему составу от самых первых звезд.

Учитывая примерно 400 млрд звезд в Млечном Пути и 6-20 триллионов галактик во Вселенной, значит, что звезд очень много. Но не так много, как вы думаете Фото: NASA

В течение очень долгого времени у нас было очень мало информации о том, увеличилось или уменьшилось образование звезд за всю историю Вселенной и как это отразилось на общем количестве звезд. Но сейчас ученые уже имеют больше информации об этом. Итак, сейчас считается, что за первые 650 млн лет существования Вселенной появилось меньше 1% всех звезд.

Так сколько же звезд во Вселенной?

Если сложить все звезды, которые сформировались за историю Вселенной, и вычесть процент звезд, которые умерли, на основе имеющихся данных о звездах, то такой расчет покажет нам, что всего во Вселенной будет 2,21 секстиллиона звезд. Это около одного миллиарда звезд на каждую из примерно предполагаемого количества галактик. И это будет меньше, чем если умножить количество звезд Млечном Пути на количество галактик.

Млечный Путь — это более крупная и значительно более массивная галактика, чем в среднестатистические галактики в космосе, точно так же, как Солнце больше и массивнее, чем примерно 95% существующих звезд. Но если убрать количество умерших звезд, то получится, что сейчас во Вселенной существует примерно 2,14 секстиллиона звезд.

Но прямо сейчас с Земли можно увидеть только примерно 4% звезд в наблюдаемой Вселенной. Большая часть Вселенной находится в недосягаемости даже самых лучших телескопов, поэтому возможно люди никогда не смогут увидеть больше звезд, чем видят сейчас.

Фокус уже писал о том, что астрономы обнаружили новый тип космических взрывов и они ярче Солнца в 100 млрд раз. Но причина их появления неизвестна.

Также Фокус писал том, что наблюдение за черными дырами показало, что структура ранней Вселенной отличалась от теоретических моделей.