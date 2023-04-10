Вселенная не совсем такая, как мы думаем: расширение космоса добавило проблем

Ученые смогли улучшить точность метода измерения расстояний в космосе и получили подтверждение новому значению скорости расширения Вселенной.

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Физики из Швейцарии представили новую научную работу, в которой описывается самое точное наблюдения за переменными звездами, что может привести к изменению понимания скорости расширения Вселенной. Новое исследование подтверждает несоответствие между основными методами измерения скорости расширения Вселенной, которые противоречат друг другу, пишет Space.

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Физики из Федеральной политехнической школы Лозанны, Швейцария, использовали данные космического телескопа Gaia для изучения таких переменных звезд, как цефеиды. Их используют для измерения расстояний в космосе. Этот метод дополняет еще один, который используют для измерения расстояний, и он основан на наблюдениях за сверхновыми типа 1a.

Ученые считают, что метод измерения расстояния с помощью звезд цефеид, не только подтверждает недавние данные о новом значении скорости расширения Вселенной, но это также может привести к изменению понимания скорости расширения космоса.

Постоянная Хаббла

По словам швейцарского физика Ричарда Андерсона, ученые создали новый метод изучения цефеид, что улучшает измерения расстояний во Вселенной. Расстояния в космосе до тех или иных объектов ученые также используют для измерения скорости расширения Вселенной, которая известна как постоянная Хаббла. Но ученые говорят, что улучшение точности измерения расстояний с помощью цефеид только усугубляет проблему скорости расширения Вселенной, которая известна как "проблема Хаббла".

Еще в начале прошлого века астроном Эдвин Хаббл выяснил, что Вселенная на самом деле расширяется. Но в конце 90-х годов прошлого века стало известно, что Вселенная не только расширяется, но делает это с постоянным ускорением.

Еще в начале прошлого века астроном Эдвин Хаббл выяснил, что Вселенная на самом деле расширяется. Но в конце 90-х годов прошлого века стало известно, что Вселенная не только расширяется, но делает это с постоянным ускорением Фото: Live Science

Проблема Хаббла

С тех пор измерение постоянной Хаббла, стало проблемой для астрономов, потому как два основных способа определения этого значения не согласуются между собой.

С помощью одного метода, который использует расстояние до далеких галактик со скоростью ее удаления от нас, ученые в прошлом году получили новое значение расширения Вселенной. Оно составляет 73 км/с на один мегапарсек (это примерно 3,3 млн световых лет). Такой метод известен, как метод измерения поздней истории Вселенной, потому как наблюдения проводились совсем недавно.

Но есть и другой метод измерения постоянной Хаббла и здесь используется реликтовое излучение, то есть самый первый свет, который появился вскоре после Большого взрыва. Этот свет почти равномерно заполняет космос и измерение его крошечных изменений показывает, что скорость расширения Вселенной составляет примерно 67,5 км/с на один мегапарсек.

Измерение постоянной Хаббла, стало проблемой для астрономов, потому как два основных способа определения этого значения не согласуются между собой Фото: NY times

Вселенная не совсем такая, как мы думаем

Эти различия в значения являются большой проблемой для ученых, ведь это предполагает, что мы не совсем правильно понимаем законы физики, которые управляют космосом.

"Такое несоответствие имеет огромное значение. Представьте, что вы решили прорыть тоннель в горе. Для этого вам нужно сделать два отверстия с разных сторон горы. Если вы правильно провели расчеты и правильно оценили состав породы, то копая тоннель с разных сторон вы встретитесь в центре горы. А если этого не произойдет, значит либо расчеты неверны, либо вы неправильно изучили горную породу. Что-то подобное происходит и с постоянной Хаббла. Мы получили более точные расчеты измерения расстояний в космосе, и эта разница в значениях постоянной Хаббла означает, что мы неправильно понимаем устройство Вселенной и она не совсем такая, как мы думаем", — говорит Андерсон.

По словам ученого улучшение метода измерений с помощью звезд цефеид, означает, что этот метод подтверждает правильность расчетов из поздней истории Вселенной. То есть ученые считают, что скорость расширения космоса все же составляет 73 км/с на 1 Мпк.

По словам Андерсона, самое точное измерение расстояний в космосе можно осуществить именно с помощью данных переменных звезд. А это значит, что ученым нужно переосмыслить основные концепции, которые составляют основу понимания физики, резюмируют исследователи.

О том, как ученые смогли рассчитать точную скорость расширения Вселенной, в прошлом году Фокус уже писал.

Также Фокус писал о том, что телескоп Уэбб нашел "Зеленого монстра", в далеком космосе, который прячется в 11 тыс. световых лет от Земли.