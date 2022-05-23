Телескоп Хаббл помог разобраться в расширении Вселенной: названа его точная скорость

Новое исследование показывает, что Вселенная расширяется немного быстрее, чем считалось раньше.

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NASA опубликовало новый отчет, который ученые назвали величайшим трудом космического телескопа Хаббла. Проанализировав его данные за последние 30 лет, астрономы смогли более точно сказать, с какой именно скоростью расширяется наша Вселенная, сообщает New Atlas.

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Ученым уже давно известно, что Вселенная расширяется. Эти выводы были сделаны благодаря наблюдению за галактиками. Чем дальше они находятся от нас, тем быстрее они двигаются в пространстве. Скорость, с которой галактики двигаются по отношению к их расстоянию от Земли, называется постоянной Хаббла.

Постоянная Хаббла

Чтобы получить максимально точное значение постоянной Хаббла, астрономы изучают расстояние до объектов, яркость которых хорошо известна. В результате выходит, что чем тусклее объект, тем дальше он находится. Такими космическими маркерами для получения расстояния до близлежащих галактик для ученых являются звезды под названием цефеиды. Это пульсирующие переменные звезды, которые являются желтыми гигантами. Для того, чтобы узнать расстояние до более далеких галактик, ученые используют в качестве маркера сверхновые типа Ia. Для этих мощных взрывов звезд также известна четкая пиковая яркость.

Кстати, Фокус уже писал о том, что ученые нашли на Земле признаки взрыва сверхновой типа la. И эти вещественным доказательством является внеземной камень, который обнаружили в пустыне в Египте.

[ + – ] NASA опубликовало новый отчет, который ученые назвали величайшим трудом космического телескопа Хаббла Фото: NASA

Постоянная Хаббла – это показатель, который связывает расстояние до галактики со скоростью ее удаления от нас. Постоянная Хаббла выражается в км/с на мегапарсек. 1 мегапарсек – это примерно 3,3 млн световых лет.

В результате исследований за последние десятилетия, астрономы пришли к выводу, что постоянная Хаббла составляет примерно 70 км/с на мегапарсек. Это означает, что галактика, которая находится на расстоянии в 1 мегапарсек от Земли будет удаляться от нас со скоростью 70 км/с. И с каждым мегапарсеком расстояния скорость удаления галактики будет увеличиваться на 70 км/с.

Новое исследование ученых NASA

Теперь ученые NASA изучили данные о 42 галактиках, за которыми наблюдал космический телескоп Хаббла последние 30 лет, чтобы получить более точное значение постоянной Хаббла. Все эти галактики имеют в качестве космических маркеров как цефеиды, так и сверхновые типа Ia.

В результате нового исследования ученые из NASA рассчитали максимально точное значение постоянной Хаббла, которое составляет 73 км/с на мегапарсек. Также ученые указывают, что погрешность составляет 1 км/с на мегапарсек. По словам астрономов, новые более точные расчеты дают возможность улучшить космологическую модель и более точно оценить возраст Вселенной и лучше предсказать ее будущее.

[ + – ] Ученые NASA изучили данные о 42 галактиках, за которыми наблюдал космический телескоп Хаббла последние 30 лет, чтобы получить более точное значение постоянной Хаббла. Все эти галактики имеют в качестве космических маркеров как цефеиды, так и сверхновые типа Ia Фото: NASA

Существует нераскрытая тайна

Но существует одна загадка, которую пока не решили ученые. Современная стандартная космологическая модель, которая называется Модель Лямбда-CDM, и о ней подробно уже писал Фокус, предполагает, что значение постоянной Хаббла должно быть примерно 67,5 км/с на мегапарсек.

Астрономы объясняют это тем, что возможно постоянная Хаббла в нашей локальной Вселенной больше, а в более отдаленных регионах космоса – меньше. Ученые считают, что новое значение постоянной Хаббла и предполагаемое стандартной космологической моделью является верными. Это возможно, если предположить, что существует пока неоткрытая новая физика.

По словам ученых, разгадать эту загадку поможет новый космический телескоп Уэбба. Эта инфракрасная обсерватория, которая недавно прислала новые тестовые очень четкие снимки звезд и галактик, сможет увидеть исследуемые космические маркеры также с более высокой точностью, чем это делал телескоп Хаббла.

Также Фокус писал о том, что первый снимок черной дыры в центре Млечного Пути может быть ошибкой. Японские ученые считают, что таким же ошибочным изображением является и первая в истории фотография черной дыры, которую сделали еще в 2019 году.