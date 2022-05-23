Первые снимки черной дыры в Млечном Пути могут быть ошибочными: что пошло не так

Исследователи из Японии говорят, что неправильным может быть не только изображение черной дыры Стрелец А*, но и M87* из другой галактики.

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Совсем недавно команда ученых из проекта Event Horizon Telescope (EHT) объявила, что сделала первые в истории снимки сверхмассивной черной дыры Стрелец А*, которая располагается в сердце Млечного Пути. Теперь же другая команда исследователей утверждает, что обнародованные снимки Стрелец А* могут не соответствовать действительности, пишет Futurism.

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Для того, чтобы разобраться в сути проблемы, необходимо вернуться к самому первому снимку черной дыры M87* в центре галактики M87. Известный снимок был сделан все той же командой проекта EHT еще в 2019 году. Как в первом, так и во втором случае черные дыры выглядели как огненный круг горизонта событий с непроглядной чернотой внутри. Для получения этих снимков использовался большой массив радиотелескопов телескопов, который работал как один.

В обоих случаях команда EHT использовала один и тот же алгоритм для заполнения пробелов и компиляции большого количества данных. Но в любом алгоритме, к сожалению, всегда есть место для человеческих ошибок.

Группа исследователей из Японии после трех лет анализа данных предоставила свое изображение черной дыры M87* и оно заметно отличается от самого первого 2019 года. На первом изображении, полученном телескопом Event Horizon, присутствовало характерное огненное кольцо, но повторный анализ данных показал, то этого яркого круга может вовсе не существовать.

[ + – ] Изображение черной дыры M87*

Исследователь из Национальной астрономической обсерватории Японии Макато Миоши и его команда использовала более широкий обзор, чтобы получить новое изображение черной дыры M87* и не увидела там огненного кольца.

Миоши предполагает, что захватывающее изображение было получено в результате ошибки. Более того, если изображение M87* было ошибочным, тогда и сверхмассивная черная дыра Стрелец А* также может выглядеть иначе. Ученые подчеркивают, что изображения двух черных дыр были получены благодаря одному и тому же алгоритму.

"Возможно, та же самая ошибка создала огненное кольцо на изображении сверхмассивной черной дыры Стрелец А*", – говорит Миоши.

В свою очередь, участники проекта Event Horizon Telescope опровергают утверждения Миоши и его японской команды.

"Команда Миоши использовала необычайно широкий обзор. Вы можете получить любой желаемый результат, если дадите себе такую свободу действий", – заявил один из участников проекта EHT Джеффри Бауэр.

Напомним, сверхмассивная черная дыра Стрелец А* превышает массу нашего Солнца в 4,3 млн раз. Она находится от Земли в 25 800 световых лет, ее горизонт событий имеет диаметр в 25,4 млн км.

Именно горизонт событий черной дыры в центре Млечного Пути попал на последний снимок ученых.