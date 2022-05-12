Родная черная дыра. Впервые в истории получен снимок Стрельца А* в центре Млечного Пути (фото)

Невероятные снимки были сделаны учеными из проекта Event Horizon Telescope.

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На пресс-конференции, которая состоялась в штаб-квартире Европейской южной обсерватории (ESO) в Германии, состоялась долгожданная презентация изображения сверхмассивной черной дыры, которая находится в центре нашей галактики. Ее существование предсказывал еще Альберт Эйнштейн и теперь можно увидеть, как она выглядит. Новое изображение черной дыры представил руководитель международного проекта Event Horizon Telescope (EHT), радиоастроном Хуиб ван Лангевельде.

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[ + – ] Так выглядит черная дыра Стрелец A* в центре Млечного Пути Фото: ESO

Ученые, которых объединяет проект EHT уже давно изучали центр нашей галактики и его окружающую среду. Теперь же им удалось сделать снимок черной дыры, которая называется Стрелец A*.

Сфотографировать эту черную дыру было невероятно трудно, хоть она и находится в центре нашей галактики.

Черная дыра Стрелец A* примерно в 4,3 млн раз больше массы Солнца, находится на расстоянии в 25 800 световых лет от нас и имеет горизонт событий с диметром в 25,4 млн км. Сфотографировать такую черную дыру – это все равно, что сфотографировать теннисный мяч на Луне.

Собственно, ученым удалось как раз получить изображение горизонта событий черной дыры Стрелец A*. Это такая область, которая окружает черную дыру и в этом месте свет не может больше сопротивляться притяжению космического монстра.

На фотографии виден аккреционный диск черной дыры в центре Млечного Пути, который состоит из поглощаемого черной дырой вещества и именно он выпускает сильное излучение, которое зафиксировали астрономы.

Первое в истории изображение черной дыры было сделано в 2019 году, тогда на снимок попала черная дыра, которая находится в центре галактики М87. Этот снимок также сделали ученые из проекта EHT.

Напоминаем, что ученые обнаружили две сверхмассивные черные дыры, вращающиеся вокруг друг друга. Такое открытие они сделали второй раз в истории.