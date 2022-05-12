Родная черная дыра. Впервые в истории получен снимок Стрельца А* в центре Млечного Пути (фото)
Невероятные снимки были сделаны учеными из проекта Event Horizon Telescope.
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На пресс-конференции, которая состоялась в штаб-квартире Европейской южной обсерватории (ESO) в Германии, состоялась долгожданная презентация изображения сверхмассивной черной дыры, которая находится в центре нашей галактики. Ее существование предсказывал еще Альберт Эйнштейн и теперь можно увидеть, как она выглядит. Новое изображение черной дыры представил руководитель международного проекта Event Horizon Telescope (EHT), радиоастроном Хуиб ван Лангевельде.
Ученые, которых объединяет проект EHT уже давно изучали центр нашей галактики и его окружающую среду. Теперь же им удалось сделать снимок черной дыры, которая называется Стрелец A*.
Сфотографировать эту черную дыру было невероятно трудно, хоть она и находится в центре нашей галактики.
Черная дыра Стрелец A* примерно в 4,3 млн раз больше массы Солнца, находится на расстоянии в 25 800 световых лет от нас и имеет горизонт событий с диметром в 25,4 млн км. Сфотографировать такую черную дыру – это все равно, что сфотографировать теннисный мяч на Луне.
Собственно, ученым удалось как раз получить изображение горизонта событий черной дыры Стрелец A*. Это такая область, которая окружает черную дыру и в этом месте свет не может больше сопротивляться притяжению космического монстра.
На фотографии виден аккреционный диск черной дыры в центре Млечного Пути, который состоит из поглощаемого черной дырой вещества и именно он выпускает сильное излучение, которое зафиксировали астрономы.
Первое в истории изображение черной дыры было сделано в 2019 году, тогда на снимок попала черная дыра, которая находится в центре галактики М87. Этот снимок также сделали ученые из проекта EHT.
Напоминаем, что ученые обнаружили две сверхмассивные черные дыры, вращающиеся вокруг друг друга. Такое открытие они сделали второй раз в истории.