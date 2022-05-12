Рідна чорна діра. Вперше в історії отримано знімок Стрільця А* у центрі Чумацького Шляху (фото)
Неймовірні знімки зробили вченими із проєкту Event Horizon Telescope.
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На пресконференції, що відбулася у штаб-квартирі Європейської південної обсерваторії (ESO) у Німеччині, відбулася довгоочікувана презентація зображення надмасивної чорної діри, що знаходиться в центрі нашої галактики. Її існування передбачав ще Альберт Ейнштейн, і тепер можна побачити, як вона виглядає. Нове зображення чорної діри представив керівник міжнародного проєкту Event Horizon Telescope (EHT), радіоастроном Хуіб ван Лангевельде.
Вчені, яких об'єднує проєкт EHT, вже давно вивчали центр нашої галактики та його навколишнє середовище. Тепер їм вдалося зробити знімок чорної діри, яка називається Стрілець A*.
Сфотографувати цю чорну діру було неймовірно важко, хоч вона й у центрі нашої галактики.
Чорна діра Стрілець A* приблизно в 4,3 млн разів більша за масу Сонця, знаходиться на відстані 25 800 світлових років від нас і має горизонт подій з діаметром у 25,4 млн км. Сфотографувати таку чорну діру — це все одно, що сфотографувати тенісний м'яч на Місяці.
Власне, вченим вдалося отримати зображення горизонту подій чорної діри Стрілець A*. Це така область, яка оточує чорну діру і в цьому місці світло не може більше чинити опір тяжіння космічного монстра.
На фотографії видно акреційний диск чорної діри в центрі Чумацького Шляху, який складається з речовини, що поглинає чорна діра, і саме він випускає сильне випромінювання, яке зафіксували астрономи.
Перше в історії зображення чорної діри зроблено у 2019 році, тоді на знімок потрапила чорна діра, що знаходиться в центрі галактики М87. Цей знімок також зробили вчені із проєкту EHT.
Нагадуємо, що вчені виявили дві надмасивні чорні діри, що обертаються навколо один одного. Таке відкриття вони зробили вдруге історія.