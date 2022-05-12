Рідна чорна діра. Вперше в історії отримано знімок Стрільця А* у центрі Чумацького Шляху (фото)

Неймовірні знімки зробили вченими із проєкту Event Horizon Telescope.

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На пресконференції, що відбулася у штаб-квартирі Європейської південної обсерваторії (ESO) у Німеччині, відбулася довгоочікувана презентація зображення надмасивної чорної діри, що знаходиться в центрі нашої галактики. Її існування передбачав ще Альберт Ейнштейн, і тепер можна побачити, як вона виглядає. Нове зображення чорної діри представив керівник міжнародного проєкту Event Horizon Telescope (EHT), радіоастроном Хуіб ван Лангевельде.

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[ + – ] Так виглядає чорна діра Стрілець A* у центрі Чумацького Шляху Фото: ESO

Вчені, яких об'єднує проєкт EHT, вже давно вивчали центр нашої галактики та його навколишнє середовище. Тепер їм вдалося зробити знімок чорної діри, яка називається Стрілець A*.

Сфотографувати цю чорну діру було неймовірно важко, хоч вона й у центрі нашої галактики.

Чорна діра Стрілець A* приблизно в 4,3 млн разів більша за масу Сонця, знаходиться на відстані 25 800 світлових років від нас і має горизонт подій з діаметром у 25,4 млн км. Сфотографувати таку чорну діру — це все одно, що сфотографувати тенісний м'яч на Місяці.

Власне, вченим вдалося отримати зображення горизонту подій чорної діри Стрілець A*. Це така область, яка оточує чорну діру і в цьому місці світло не може більше чинити опір тяжіння космічного монстра.

На фотографії видно акреційний диск чорної діри в центрі Чумацького Шляху, який складається з речовини, що поглинає чорна діра, і саме він випускає сильне випромінювання, яке зафіксували астрономи.

Перше в історії зображення чорної діри зроблено у 2019 році, тоді на знімок потрапила чорна діра, що знаходиться в центрі галактики М87. Цей знімок також зробили вчені із проєкту EHT.

Нагадуємо, що вчені виявили дві надмасивні чорні діри, що обертаються навколо один одного. Таке відкриття вони зробили вдруге історія.