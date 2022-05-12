Катастрофи не уникнути. Знайдено дві надмасивні чорні діри, що обертаються навколо одна одної

Ця система є другою такою подвійною системою, яка відома астрономам у Всесвіті.

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Вчені під керівництвом Метью Лістера з Університету Пердью, США, зробили нове відкриття. Їм вдалося виявити подвійну систему, яка складається з надмасивних чорних дір, що обертаються навколо одна одної. Вони знаходяться дуже далеко і мають просто величезну масу, повідомляє SciTechDaily.

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Нещодавно відкрита подвійна система величезних чорних дір знаходиться на відстані приблизно 8,8 млрд світлових років від нас. Ці надмасивні чорні діри, які обертаються навколо одна одної, такої ж маси, яка б вийшла внаслідок злиття 100 млн наших Сонць. З однієї з чорних дір вилітає масивний струмінь, що летить у космос зі швидкістю світла.

За словами вчених, дві чорні діри знаходяться на відстані в діапазоні від 200 до 2 тисяч астрономічних одиниць одна від одної. Одна астрономічна одиниця відповідає відстані від Землі до Сонця (приблизно 150 млн км або 8,3 світлової хвилини). Відстань між виявленими чорними дірами приблизно в 10 разів менша за відстань між такими ж об'єктами ще однієї такої подвійної системи.

[ + – ] Дві чорні діри знаходяться на відстані в діапазоні від 200 до 2 тисяч астрономічних одиниць одна від одної Фото: SciTechDaily

Вчені вважають, що ці чорні діри згодом зіллються в одну чорну діру неймовірних розмірів. Внаслідок такого злиття відбудеться викид величезної кількості енергії у вигляді гравітаційних хвиль.

"Це дуже важлива подія для науки. Такі подвійні системи чорних дір допомагають зрозуміти, як формуються галактики і як у їхньому центрі з'являються чорні діри", — говорить Лістер.

Вчені виявили нову подвійну систему із чорних дір завдяки тривалим спостереженням, які тривали кілька років за допомогою наземних радіотелескопів. Зображення, які отримали вчені, не можуть показати чорні діри окремо, оскільки потужності телескопів не вистачає, щоб розрізнити їх на такій великій відстані. А проте, багато факторів вказують на те, що це саме подвійна система.

Нагадуємо, що астрономи зробили ще одне важливе відкриття, що стосується чорних дір. Вони з'ясували, що ці об'єкти все ж таки можуть змінювати магнітне поле в навколишньому диску з речовини.

Фокус також писав про те, що астрономи виявили чорні діри, які можуть поглинати тисячі зірок одночасно.