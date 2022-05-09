Змінюють магнітне поле, як Сонце та Земля: чорні діри знову зробили щось неможливе

Чорні діри не можуть змінювати своє магнітне поле. Але нове дослідження говорить про інше.

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Сама собою чорна діра не може мати магнітне поле. Але плазма, яка її оточує в акреційному диску (диск із речовини, яку притягує до себе чорна діра), має магнітне поле. Заряджені частки під час обертання навколо чорної діри його створюють. Сам потік плазми не змінюється, тому можна говорити, що магнітне поле стабільне. Але вчені з NASA виявили, що це магнітне поле все ж таки змінюється, повідомляє Universe Today.

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Для кращого розуміння магнітного поля уявіть, що це поле звичайного магніту, який має два полюси. Зміна магнітного поля відбувається тоді, коли змінюється положення цих полюсів, і змінюється саме магнітне поле. Таке явище часто відбувається в зірок.

Наприклад, у Сонця магнітне поле змінюється кожні 11 років, а Землі магнітне поле змінюється кожні кілька сотень тисяч років. Але в надмасивних чорних дір зміна магнітного поля — це дуже малоймовірна подія.

Причина нового дослідження — це раптова зміна в дуже далекій галактиці

Кілька років тому астрономи помітили раптову зміну яскравості в галактиці 1ES 1927+654, яка розташована на відстані 239 млн світлових років від нас. Ця галактика стала приблизно в 100 разів яскравішою у видимому діапазоні світла. Пізніше вчені помітили сплеск яскравості і в рентгенівському, і в ультрафіолетовому світлі.

Спочатку вчені вирішили, що така зміна в цій галактиці сталася через те, що одна із зірок підійшла надто близько до надмасивної чорної діри. Це викликало подію приливної руйнації, через що зірка розпалася на частини. Так потік плазми змінився в акреційному диску чорної діри.

[ + – ] Подія приливної руйнації Фото: sci-news.com

Що кажуть нові дані?

Але вчені з NASA провели ретельніше дослідження цієї події. Вони помітили, що сила рентгенівського випромінювання ставала меншою з великою швидкістю. Це випромінювання виробляють заряджені частинки, що рухаються в сильних магнітних полях. Якщо випромінювання змінюється, отже, відбувається зміна в магнітному полі навколо чорної діри, зробили висновок учені. Також астрономи помітили, що сила видимого й ультрафіолетового світла збільшується, що може говорити про те, що частини акреційного диска чорної діри нагріваються.

Так попередні висновки вчених про те, що зміни в центрі галактики 1ES 1927+654 відбулися через події приливної руйнації, нове дослідження поставило під сумнів. Учені з NASA вважають, що вся справа в тому, що тут відбувається зміна магнітного поля. Коли міняються магнітні полюси в акреційному диску, то диск нагрівається сильніше, а саме магнітне поле на краях диска стає слабшим.

За словами вчених, через слабке магнітне поле заряджені частинки створюють менше рентгенівського випромінювання. Як тільки магнітне поле завершує свою зміну, акреційний диск чорної діри повертається у вихідний стан.

Учені бачили таку зміну магнітного поля вперше

"Ми вперше спостерігали зміну в магнітному полі навколо чорної діри. Тепер ми знаємо, що вони можуть відбуватися, але ми не знаємо, чи це явище є поширеним серед інших чорних дір. Потрібно ще зрозуміти, як часто можуть відбуватися такі зміни в магнітному полі", — каже Сібасіш Лаха, автор нового дослідження.

Нагадуємо, що вченим вдалося почути, які звуки видає чорна діра під час "обіду", тобто під час поглинання своєї зірки-компаньйона.

Також Фокус писав про те, що нове дослідження показало, що саме потрібно чорним дірам проміжної маси для того, щоб рости та виживати в просторі.