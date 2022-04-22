Пожирачі зірок. Учені з'ясували, що потрібно чорним дірам для виживання

Астрономи вважають, що для зростання чорних дір проміжної маси, їм необхідно "очистити" навколишній простір від зірок.

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Астрономи знайшли докази руйнування тисяч зірок у кількох галактиках за допомогою космічного телескопа "Чандра". Вони вважають, що масштабне руйнування пов'язане з тим, що так набирають масу чорні діри, що ростуть, усередині щільних зоряних скупчень. Цей процес може пояснити поява чорних дір проміжної маси за рахунок неконтрольованого зростання чорних дір зоряної маси, повідомляє SciTechDaily.

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Учені з кількох американських університетів вивчили понад 100 галактик за допомогою космічного телескопа "Чандра".

"Нове дослідження показало, що чорні діри проміжної маси знищують тисячі зірок, щоб стати більшими, і як це відбувається. Зоряну руйнацію таких масштабів ще не спостерігали астрономи раніше", — говорить Вів'єн Бальдассаре з Університету штату Вашингтон.

[ + – ] На фотографіях представлені одні з галактик, що вивчаються в цьому дослідженні: галактики NGC 1385, NGC 1566, NGC 3344 і NGC 6503. Учені виявили докази того, що чорні діри зоряної маси в цих щільних середовищах розривають зірки на частини, а потім використовують їхні частини для свого зростання. Тут поєднані дані двох космічних телескопів: "Чандра" та Хаббла Фото: ISS

Ученим відомо про існування кількох типів чорних дір:

Чорні діри зоряної маси, що перевищують масу Сонця в діапазоні від 5 до 30 разів;

Надмасивні чорні діри — вони розташовані в центрі більшості великих галактик і мають масу, що відповідає мільйонам і навіть мільярдам мас Сонця;

Тільки відносно недавно вчені знайшли доказ того, що є ще й чорні діри проміжної маси.

[ + – ] Учені вважають, що якщо щільність зірок у скупченні перевищує порогове значення, чорна діра зоряної маси в центрі скупчення зростатиме дуже швидко Фото: ISS

Нове дослідження може пояснити, як чорні діри проміжної маси з'являються внаслідок неконтрольованого зростання чорних дір зоряної маси.

"Ми вважаємо, що однією з причин такого зростання є наявність дуже щільних зоряних скупчень у центрах галактик. Багато зірок розташовані в межах досяжності гравітаційного тяжіння чорних дір, які перебувають у центрі зоряних скупчень", — говорить Аді Фурд зі Стенфордського університету.

Учені вважають, що, якщо щільність зірок у скупченні перевищує порогове значення, чорна діра зоряної маси в центрі скупчення зростатиме дуже швидко. Її зростанню сприятиме те, що вона притягує, руйнує та поглинає речовину зірок, які розташовані до неї дуже близько.

Учені з'ясували, що в зоряних скупченнях, які перевищують порогове значення щільності, чорних дір, які ростуть, у 2 рази більше, ніж у скупченнях, які менші за заданий поріг. Поріг щільності також залежить від того, наскільки швидко рухаються зірки в цих скупченнях.

Астрономи вважають, що такі процеси можуть статися будь-коли в історії Всесвіту, а значить, чорні діри проміжної маси можуть сформуватися й через мільярди років після Великого вибуху. Цей процес може відбуватися навіть зараз.

Нагадуємо, що астрономи змогли порахувати, скільки приблизно чорних дір є в Усесвіті.

Якщо ви не вірите в існування чорних дір, то Фокус публікував найголовніші докази, які повинні переконати вас у протилежному. Чорні діри все ж таки існують.

Також Фокус писав про існування п'яти найпопулярніших теорій, які суперечать теорії Великого вибуху, через який з'явився наш Усесвіт.